E

Le négociateur en chef de l’U, Michel Barnier, a averti qu’il n’y a qu’une voie «très étroite» vers un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni alors que les deux parties se trouvent au «moment de vérité».

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré jeudi à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d’un appel, que les pourparlers se trouvaient dans une “situation grave” et qu’il semblait désormais très probable qu’un accord ne serait pas trouvé à moins que la position de l’UE ne change substantiellement.

Mme von der Leyen a déclaré que des progrès avaient été accomplis mais que combler le fossé dans certains domaines, en particulier la pêche, serait “très difficile”.

Le ministre britannique Michael Gove a estimé jeudi les chances d’obtenir un accord à moins de 50%. Il a également déclaré que les pourparlers pourraient se poursuivre jusque après Noël.

(

Boris Johnson a déclaré à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qu’un accord serait peu probable à moins que l’UE ne modifie sa position

/ PARLEMENT UK / . via . Imag)

M. Barnier a déclaré au Parlement européen à Bruxelles que l’accord n’était pas un accord que l’UE signerait «à tout prix»

«Nous ne demandons ni plus ni moins qu’un équilibre entre les droits et obligations et la réciprocité, l’accès à nos marchés et l’accès à nos eaux et l’inverse, ni plus, ni moins», a-t-il déclaré.

«Il est également évident que ce n’est pas un accord que nous signerons à tout prix ou à tout prix.

«Je pense que j’ai toujours été franc avec vous, ouvert et sincère. Je ne peux pas dire ce qui arrivera au cours de cette dernière ligne droite de négociations. Nous devons être préparés à toutes les éventualités. »

en relation

Il a ajouté: “” C’est le moment de vérité. Il y a une chance de parvenir à un accord, mais la voie vers un tel accord est très étroite. “

“Il nous reste très peu de temps, juste quelques heures pour travailler utilement sur ces négociations si nous voulons que cet accord entre en vigueur le premier janvier.”