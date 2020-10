Le cinéaste Michel Franco a été critiqué après la conférence de presse de son nouveau film «New Order».

Noter que ceux qui utilisent le terme «whitexican» sont également racistes l’a amené à devenir une tendance dans les réseaux sociaux, et pas pour le mieux.

«Mon film le plus ambitieux, celui qui m’a présenté le plus de défis. Précisément, tous ces efforts et investissements de tant de gens ont à voir avec la lutte contre ce racisme, ce classisme. Je sais aussi que dans les réseaux, ils disent que tous les films de Michele sont des gens de la classe supérieure ou des Blancs, ils ont dit «Whitexican». Quelqu’un qui accuse le racisme et crée ces termes est extrêmement raciste », a-t-il déclaré lors de la présentation du film.

“ C’est tellement blancxican de se plaindre du racisme à cause du terme whitexican ” / “ Putain de ridicule, il ne nie même pas qu’il ne fait son travail qu’avec les blancs ” / “ Ce n’est pas une question de racisme, c’est un classisme romancé ” / “ Racisme à l’envers il n’existe pas »/« Vous êtes un ignorant et excessivement raciste », étaient certains de leurs commentaires.