L’acteur légendaire Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans. Selon son fils, Jason Connery, il est mort du jour au lendemain aux Bahamas entouré de sa famille. Il laisse dans le deuil son fils, Jason, petit-fils du mariage de Jason avec l’acteur Mia Sara, et sa femme, Micheline Roquebrune. Connery épouse Roquebrune, peintre, en 1975.

Connery était auparavant marié à l’acteur Diane Cilento, avec qui il partage Jason, de 1962 à 1973. Il épousa plus tard Roquebrune en 1975 et le couple avait été ensemble jusqu’au décès de Connery. Selon Amo Mama, Connery et Roquebrune se sont rencontrés à l’origine en 1970, alors qu’il était encore marié au Cilento. Le peintre a expliqué plus tard que c’était le coup de foudre et que le couple avait commencé une liaison amoureuse peu de temps après sa rencontre. Après que Connery ait mis fin à son premier mariage, lui et Roquebrune sont devenus un objet officiel. Le duo a eu du mal à naviguer dans les premières étapes de leur relation, car Connery essayait d’établir sa carrière et Roquebrune était en Afrique du Nord pour élever ses trois enfants, Oliver, Micha et Stéphane, issus de deux mariages précédents. Mais, comme mentionné précédemment, ils ont pu le faire fonctionner et se sont mariés plus tard.

Comme Connery, Roquebrune a des racines écossaises, car elle est née à Édimbourg tout comme son défunt mari. Elle est née le 4 avril 1929. En plus de son travail de peintre, elle a également travaillé comme comédienne sur quelques projets. Elle est apparue dans plusieurs émissions de télévision, telles que Never Say Never Again: Royal Film Premiere, The Battle of the Bonds et Sagas. Fait intéressant, c’est Roquebrune qui a suggéré le titre de Never Say Never Again de 1983, le dernier film de James Bond dans lequel Connery a joué. Connery a joué dans d’autres films de Bond, notamment Dr.No, You Only Live Twice et Diamonds Are Forever. Bien sûr, il a également joué dans un certain nombre de films en dehors de son rôle établi dans 007, comme il est apparu dans The Hunt for Red October, The League of Extraordinary Gentlemen et The Untouchables, ce dernier lui a valu un Oscar du meilleur second rôle. .

À la lumière de son décès, les producteurs de Bond Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont publié une déclaration dans laquelle ils ont déclaré que Connery «était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé lorsqu’il a annoncé ces mots inoubliables, “Le nom est Bond… James Bond.” “Ils ont ajouté:” Il a révolutionné le monde avec son portrait graveleux et spirituel de l’agent secret sexy et charismatique. Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants. “