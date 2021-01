En décembre, John Rich a fait un pari avec le journaliste Adam Gold sur les résultats de l’élection présidentielle après que Rich a révélé qu’il ne croyait pas que le président élu Joe Biden était le gagnant, et il semble que le pari ait maintenant franchi un autre pas en avant. Gold a tweeté à Rich vendredi matin après que Donald Trump a tweeté qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de Joe Biden le 20 janvier, Gold citant le tweet de Trump avec un “oof”.

Il a également partagé une capture d’écran de son précédent tweet confirmant que le batteur des Black Keys, Patrick Carney, soutiendrait sa participation dans le pari. “Excellent! Heureux que vous ayez pu trouver quelqu’un pour couvrir ce que vous ne pouviez pas,” répondit Rich. “La bonne nouvelle, c’est qu’en toute honnêteté, un organisme de bienfaisance recevra un excellent don quoi qu’il arrive. Je suis content que vous ayez compris le gros gars [smiley face emoticon]. “

Le membre Big & Rich a répondu à un autre utilisateur de Twitter qui lui a demandé: “Avez-vous payé ce pari?” Rich a tweeté en retour: “Ce n’est pas un pari, c’est un cadeau à une association caritative qui sera remis après l’inauguration. Bientôt [smiley face emoticon]. “

L’épouse de Carney, Michelle Branch, s’est également impliquée, tweetant qui ne pense pas qu’elle a “jamais été plus fière” d’être mariée au musicien. «Je veux dire, j’ai été plus fière mais tu sais ce que j’essaie de dire», a-t-elle plaisanté dans un deuxième message.

Rich et Gold ont initialement fait leur pari après que Rich eut répondu à un tweet de Gold concernant la décision de la Cour suprême rejetant la tentative du GOP d’inverser les résultats des élections en Pennsylvanie. Déclarant qu’il était “TRÈS confiant” que Biden ne serait pas assermenté, Rich a invité Gold à officialiser le pari, le perdant faisant un don de 10 000 $ à une association caritative. Rich a écrit que si Gold perdait, le journaliste devrait faire don de l’argent à Folds of Honor, qui aide à fournir aux familles des membres des services tombés et handicapés des bourses d’études, et que si Rich perdait, il ferait un don à une association caritative choisie par Gold. Gold a accepté, tweetant, “Deal. C’est activé.”

Mercredi, le Congrès était en train de certifier les votes électoraux quand une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole, entraînant un retard de plusieurs heures. Le Congrès a finalement repris sa réunion et a certifié Biden comme le vainqueur de l’élection. Le lendemain, après avoir été accusé d’avoir incité à l’émeute, Trump a partagé une vidéo sur Twitter dans laquelle il reconnaissait qu’une nouvelle administration ferait la transition vers la Maison Blanche ce mois-ci.