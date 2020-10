HISTOIRES CONNEXES

Vous connaissez peut-être Michelle Buteau grâce à son rôle de chirurgienne orthopédique harcelée Bree Washington au First Wives Club de BET +. Ou vous pourriez la reconnaître comme l’hôte du concours de réalité isolé The Circle. Mais dans sa nouvelle comédie spéciale Netflix, Michelle Buteau: Bienvenue à Buteaupia, Buteau elle-même propose une nouvelle façon de voir sa marque personnelle: «une Beyonce réalisable pour les fonctionnaires».

La blague est l’un des nombreux moments forts de l’émission spéciale d’une heure, qui est maintenant en streaming. Les autres sujets abordés dans le tournage de Buteau incluent: Jennifer Lopez (avec qui elle vient de terminer le tournage du prochain Marry Me), les tout-petits jumeaux de Buteau (elle et son mari Gijs van der Most ont accueilli Hazel et Otis via une mère porteuse en 2019) et des émissions de télévision (90 jours Fiancé et The Crown sont tous deux vérifiés).

Buteau tourné Bienvenue à Buteaupia dans le centre de New York en 2019; après des mois de verrouillage des coronavirus et de distanciation sociale, regarder un public bondé et riant semble plutôt étrange – ce qui était le premier sujet que nous avons couvert lorsque TVLine a récemment discuté avec Buteau.

TVLINE | Regarder tout le monde dans cette pièce en riant – on a l’impression de regarder une époque révolue. Cela vous semble-t-il étrange?

Oh mon Dieu. C’est tellement bizarre. C’est joyeux – c’est définitivement une fête – mais j’ai aussi l’impression de pleurer cette fois encore, car cela ressemble à une sorte de mort et c’est le monde que nous avons connu autrefois. Mais je suis tellement contente d’avoir pu le faire et j’ai choisi le 1er mars [for the taping] parce que c’était l’anniversaire de ma grand-mère. Je suis comme, c’est tellement bizarre que ce jour est arrivé. Wow, merci, grand-mère, d’avoir vraiment veillé sur ta fille de l’autre côté. [Laughs] Je veux vraiment que ça ressemble à une soirée à New York. Cela ressemble probablement à la dernière soirée, mais oui, je suis tellement contente d’avoir pu le faire. J’ai fait tout ce que je voulais faire, tu sais? J’ai dit tout ce que je voulais dire, et j’ai même fait des améliorations, ce que j’adore, en jouant avec mon public et mes fans.

TVLINE | Dans quel lieu étiez-vous?

Chaque comédien se dit: «Ma spéciale doit être un immense théâtre avec des rideaux et des balcons marron», et quand j’ai commencé à regarder des spéciaux et à regarder des salles, je me suis dit: «Oh, je veux vraiment me démarquer et ressembler à une sale nuit à la discothèque. Comme, ça va certainement sentir le Drakkar et le vomi blanchi. Et vous vous dites simplement: “Whoa, c’est New York, je suis cool.” [Laughs] Donc, nous avons filmé à cet endroit appelé Sony Hall qui était à l’origine The Roxy dans le diz-zay, en plein cœur du centre de Manhattan. Quel que soit l’état d’où vous venez, quel que soit l’arrondissement d’où vous venez, tout le monde sait que Midtown est l’endroit où se trouve Broadway. Et c’est une soirée, chérie, alors porte tes bonnes chaussures et retourne-les le lendemain.

TVLINE | En parlant de cela, le costume à paillettes dorées que vous portez dans la spéciale est fabuleux. Vous mentionnez pendant l’émission qu’il est emprunté. Était-ce vraiment?

Je ne sais toujours pas! Le monde s’est fermé et je ne sais pas où nous sommes censés le rendre! Mais criez à ma styliste de garde-robe Annie Caruso. Je veux dire, quand vous rencontrez quelqu’un qui voit simplement votre corps comme la baguette qu’il est et qui peut l’adapter comme un gant, je suis juste comme, merci beaucoup. Je lui ai dit que je voulais vraiment servir la patronne Diana Ross, Beyoncé taille plus, vous pouvez faire ressembler ma poitrine à des boules disco. Et elle était comme, “OK.” Je suis sûr que beaucoup de gens se disent: «Je veux quelque chose d’élégant et d’intemporel», et je me dis: «Fais que mon corps ressemble à une boule disco.» Elle dit: «Cool, cool, cool, cool, cool», et elle y est définitivement parvenue, et je suis tellement excitée.

TVLINE | La télévision revient souvent dans la spéciale. Dites-moi ce que vous regardez en ce moment, d’autant plus que nous sommes tous tellement à la maison.

Vous savez, je suis désolé, mais je dois faire des efforts pour 90 Day Fiancé, parce que j’adore la télé… J’adore la production, j’aime toutes les choses. Et j’aime vraiment quand les gens sont les plus authentiques. Tu sais, j’ai l’impression que j’aime aussi la réalité et les documentaires… Mais j’adore 90 Day Fiancé parce que j’ai vraiment l’impression que ces mannequins sont tombés amoureux, veulent que ça marche, vraiment parfois veulent une carte verte, je ne sais pas quoi à faire, vraiment, maintenant ils doivent remplir les papiers à l’ambassade. C’est un gâchis, et j’aime juste les gens qui se battent pour leur amour, mais comme, avec tout le monde autour d’eux.

J’aime aussi ce que Netflix produit. Je veux dire, en plus de mes affaires, LOL, mais Love on the Spectrum est une montre tellement fascinante. Parce que quand nous pensons aux gens du spectre, nous pensons toujours aux enfants, et maintenant ils grandissent et ils doivent déménager à un moment donné, et ils veulent aussi être dans une relation, et ce qui se passe quand ils le veulent faire ça? Je pense que c’est tellement important de penser aux oubliés.

Aussi, oh, [Insecure‘s] Issa Rae et [I May Destroy You‘s] Michaela Coel. Tout contenu créé par des femmes noires, je m’y engage. Je le défends. Je chien à la baisse pour ça.

TVLINE | Parlons du Cercle, qui a été renouvelé. Êtes-vous de retour pour la saison 2?

Je suis de retour pour la saison 2. Nous allons le filmer sous peu. Et je suis tellement excité, et j’aime que l’émission soit également compatible COVID. Tu sais? Il s’agit vraiment de quarantaine. Et aussi sur ce que les médias sociaux disent de vous, ce que vous recherchez et comment vous vous présentez. C’est un projet tellement incroyable de faire partie, parce que nous devons apprendre à exister avec les médias sociaux, vous savez? Je suis toujours fasciné par les gens qui me disent: «Je déteste ça, je n’en veux pas.» Mais ensuite, ils auront un comme et vous verrez leurs yeux s’illuminer. Ils disent: “Intéressant, j’ai une connexion.” Je me dis: «Tu vois? C’est comme ça que ça se passe.

TVLINE | Et First Wives Club Saison 2? À la fin de la première saison, Bree et son mari avaient décidé qu’ils allaient travailler sur des trucs – avez-vous encore tourné quelque chose?

Nous n’avons encore tourné aucune saison 2, bien qu’elle ait été écrite. Nous allons en fait passer à la production plus tard cette année et comprendre comment le faire dans un environnement sûr pour COVID, mais j’adore le dévouement de BET à faire de la série une réalité car cela fait longtemps. Mais c’est toujours populaire, c’est du streaming, les gens le découvrent encore. C’est un putain de rêve de travailler avec Jill Scott et Ryan Michelle Bathe, et de travailler avec les mamans noires en général parce qu’elles font des choses et qu’elles sont tellement talentueuses. Je veux dire, la royauté noire d’Hollywood, la royauté de la musique noire, nous sommes tous des rois. [Laughs]