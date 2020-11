M

ichelle Dockery ne va pas mentir. «J’ai regardé plus de télévision au cours des six derniers mois que de toute ma vie!» dit-elle en riant.

Même chose ici, Lady Mary. Comme nous tous, l’acteur doit s’habituer à de nouvelles façons de travailler. Après avoir tourné les pouces pendant la majeure partie de l’année, l’acteur le plus connu sous le nom d’héritière apparente de Downtown Abbey est, enfin, une fois de plus un employé rémunéré, filmant le thriller londonien Anatomy of a Scandal.

Le drame Netflix est adapté du best-seller de 2017 de l’ancienne journaliste politique Sarah Vaughan, et est co-présenté par le créateur de la série Big Little Lies, David E. Kelley. Rupert Friend joue un politicien marié accusé d’avoir violé son aide; Sienna Miller est sa femme fidèlement incrédule. Dockery est le jeune avocat ambitieux et coriace déterminé à prouver sa culpabilité.

C’est une histoire avec une forte résonance contemporaine, de l’abus du pouvoir patriarcal et comment les cas d’agression sexuelle ne sont pas crus et / ou ne sont pas poursuivis.

«Il y a certainement des thèmes de privilège au cœur de cette histoire sur les événements sombres à Westminster, le ventre», dit Dockery. «Alors, oui, bien sûr, c’est une pièce d’actualité et une histoire très importante à raconter. Je suis donc ravi de m’y plonger davantage. C’est encore tôt, mais c’est formidable que nous ayons commencé – et nous pouvons continuer! » elle rit à nouveau.

Les acteurs et l’équipe n’en sont qu’à trois semaines de tournage, et jusqu’à présent, la majeure partie de ses scènes n’a impliqué que deux acteurs, ce qui a contribué à rendre les protocoles pandémiques rigoureux plus faciles à suivre: tests de Covid tous les deux jours; contrôles quotidiens de la température à l’arrivée sur le plateau; tout le monde masqué; Journées de 10 heures, plus courtes que la norme de tournage.

«Il sera intéressant de voir comment ils tourneront les scènes de la salle d’audience pour donner l’impression qu’elle est pleine», déclare Dockery. “Ils peuvent faire un plan et vous pouvez voir un certain nombre de personnes derrière les acteurs, mais vous n’avez pas besoin d’avoir la salle entièrement pleine.”

Elle continue: «C’est un casting vraiment merveilleux et je suis ravi d’entrer dans le vrai cœur de celui-ci. Et je suis très content d’être à Londres. Mes derniers emplois ont été aux États-Unis, donc c’est agréable d’être [working] à la maison.”

Dockery est également de retour dans d’autres domaines. La femme de 38 ans est le visage d’une nouvelle campagne pour la marque de whisky écossais Glenfiddich, pour laquelle elle a été photographiée par Misan Harriman.

L’imagerie anglo-nigériane des manifestations de l’été Black Lives Matter à Londres a résonné dans le monde entier. Cela lui a valu d’être chargé de tourner la couverture de septembre de Vogue, une histoire à trois volets sur le thème des militants – un exploit qui a fait de Harriman le premier homme noir à tourner une couverture pour le titre de mode centenaire.

«C’est le photographe du moment», dit Dockery. «Ce qu’il a fait cette année, je pense juste qu’il est extraordinaire. Et plus que jamais, l’heure est au changement. Et Misan est vraiment à la tête de cela. Sa couverture de Vogue est historique et c’est un vrai moment.

Et comment sa propre industrie exploite-t-elle les énergies positives catalysées par BLM? Dockery – qui a été nominé pour trois Emmys consécutifs pour Downtown Abbey et a reçu un quatrième pour la série Western 2017 de Netflix Godless – dit qu’elle le voit déjà. “Il y a définitivement un changement dans le casting et derrière la caméra.”

Personnellement aussi, elle reconnaît la nécessité de remettre en question le statu quo.

“Lorsque vous lisez un script, s’il n’y a pas de définition de l’origine du personnage, alors il devrait être ouvert à [actors from] tous les milieux. Et je pense que cela est beaucoup plus contesté dans notre industrie. C’est quelque chose qui doit être constamment examiné. »

Dockery a passé le confinement chez lui dans le nord-est de Londres «à proximité» de Stoke Newington. Elle a été photographiée à sa porte fin mai avec Jasper Waller-Bridge, le frère agent de talent de Phoebe, alors que le couple se joignait à l’hebdomadaire Clap For Carers.

“En lock-out, jeudi était le jour de la semaine, n’est-ce pas?” elle réfléchit. «Nous attendions vraiment cela avec impatience, et c’était l’occasion pour tout le monde de se rassembler et d’applaudir ce que faisaient le NHS et les travailleurs clés. C’était un moment important.

De même, c’était un coup de pouce pour les immeubles, les rues et les quartiers. À une époque où nous étions tous nécessairement isolés, Londres, je pense, ne s’est jamais sentie plus proche.

«Ouais, parce que tu ne voyais personne d’autre que les gens avec qui tu vivais», reconnaît-elle, «alors c’était le moment de sortir et de voir tout le monde dans la rue. J’ai appris à connaître beaucoup plus mes voisins. C’était quelque chose que je n’oublierai jamais. En fait, ajoute-t-elle, «j’ai toujours l’impression que nous devrions le faire, n’est-ce pas?»

Ce sentiment, de soutien sans faille à nos professionnels de la santé et à nos soignants, peut naître d’expériences personnelles. En 2015, le fiancé de Dockery, John Dineen, est décédé d’un cancer après une longue maladie. Dans son enfance, sa mère a travaillé comme assistante à domicile. Je lui demande si cela lui a permis de mieux comprendre à quel point cela a été exténuant dans les foyers de soins du pays pendant la pandémie.

«Bien sûr, c’était ce qui me passait par la tête: comment les gens gèrent-ils? J’allais avec ma mère quand j’étais petite, je l’aidais à emporter la nourriture.

«Cela a été une période très difficile pour les gens», poursuit-elle, «et je suis juste impressionnée par le travail qui a dû être accompli pour s’assurer que tout le monde est en sécurité, avec des médecins, des infirmières et des soignants qui font tout ce qu’ils peuvent pour que le système fonctionne toujours pendant une période comme celle-ci. »

Tout cela signifie que notre prochain voyage dans les années 1920 ne peut pas arriver assez tôt. Après que le premier film de Downton Abbey en 2019 a eu plus de succès que ne le prévoyaient les observateurs chevronnés de Crawley (il a rapporté près de 200 millions de dollars dans le monde, plus de 10 fois son budget annoncé), un deuxième long métrage devrait entrer en production au printemps.

«Je ne peux pas vous dire grand-chose, sauf qu’il y a potentiellement un deuxième film. Nous sommes arrivés jusqu’ici! prévarie Dockery avec un sourire audible. «C’est excitant de penser que nous pouvons en faire un autre. J’avais l’impression qu’après le premier film, il y avait immédiatement un appétit pour un deuxième.

«Je serais ravi de me remettre avec le gang et de recommencer. Nous avons tellement de plaisir à le faire. Mais c’est tout ce que je peux vous dire, vraiment!

OK, mais dites-nous que grand-mère – la comtesse douairière de Grantham, jouée par Dame Maggie Smith – ne meurt pas.

“Hahaha!” hulule Dockery d’une manière joyeusement peu distinguée. «Je ne vous raconte aucune histoire! Vous n’aurez qu’à voir.

Michelle Dockery présente la nouvelle campagne Glenfiddich Grand Cru “réinventer un avenir contemporain pour le whisky”