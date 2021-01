Le jour de l’inauguration est généralement celui au cours duquel les acteurs puissants de la politique américaine montent sur scène dans des tenues élégantes de certains des créateurs de mode de luxe les plus établis en Amérique.

Pour un membre de l’élite politique américaine, porter une marque émergente est inhabituel. Qu’une marque moins connue soit portée par non pas un mais deux des gros frappeurs de la cérémonie est à peu près inouï.

Mais 2021 n’est pas une année ordinaire, et ce jour d’inauguration ne ressemble à aucun autre, avec tout le monde, de Jill Biden à Kamala Harris, défendant des designers moins connus, et même Joe Biden rompant avec la tradition avec son choix de tenue.

Et c’est sûrement un jour dont le créateur de vêtements pour femmes Sergio Hudson se souviendra pour toujours.

L'ancien président américain Barack Obama et l'ancienne première dame Michelle Obama arrivent à l'investiture du président élu américain Joe Biden

Non seulement l’ancienne FLOTUS Michelle Obama est venue pour soutenir ses bons amis les Bidens vêtus d’un look Sergio Hudson aux teintes framboises, mais la vice-présidente nouvellement élue Kamala Harris a également choisi de porter une robe violette de la créatrice pour accompagner son manteau violet de Christopher John Rogers.

Il est significatif que les deux femmes aient choisi de défendre la créatrice américaine noire montante, qui a également travaillé avec Rihanna et Beyoncé, à un moment aussi charnière de l’histoire américaine, et dans une année où l’Amérique a été confrontée à un tel bouleversement sociopolitique. à la suite du mouvement Black Lives Matter. Le message est clair: c’est une administration qui rompra avec la tradition, défendra les outsiders et soutiendra les Noirs américains.

Le look d’Obama consistait en un manteau framboise, un col polo et un pantalon assortis, terminés par l’une des ceintures dorées emblématiques d’Hudson. Elle a complété la tenue avec un masque en soie de Christy Rilling et des chaussures Stuart Weitzman.

Ce n’est pas la première fois qu’elle porte les créations d’Hudson. Plus récemment, elle portait un costume ceinturé violet de la marque dans son documentaire Netflix «Becoming». En fait, Hudson, qui a lancé sa marque de prêt-à-porter éponyme en 2014, s’est rendue sur Instagram il y a deux jours pour souhaiter un joyeux anniversaire à Obama avec une image d’elle dans le fabuleux costume violet.

Ce n’est pas seulement à travers ses vêtements qu’Obama a signalé que le changement était en cours au sommet, mais aussi dans un message qu’elle a posté sur Instagram aujourd’hui dans lequel elle a déclaré: «Après une ère troublante de chaos et de division, nous entrons dans le chapitre suivant. du leadership américain avec l’inauguration de @JoeBiden et @KamalaHarris. En ce moment, je ressens plus qu’un simple soulagement à l’idée de laisser les quatre dernières années derrière nous. Je me sens vraiment optimiste pour ce qui va arriver.