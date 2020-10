L’une des stars d’OutDaughtered de TLC s’est retrouvée au milieu d’une situation grave. Selon TMZ, Michelle “Mimi” Theriot, qui est apparue sur OutDaughtered, a été arrêtée pour DUI. Theriot aurait été arrêtée au cours du week-end du 10 octobre à League City, au Texas, alors qu’elle rentrait chez elle après minuit.

La police a rapporté que lorsqu’ils ont essayé de l’arrêter, Theriot a mis du temps à s’arrêter. Une fois qu’elle s’est arrêtée et que les flics se sont approchés de son véhicule, ils ont attrapé une forte odeur de parfum. Les agents ont déclaré que certaines personnes essaieraient de dissimuler l’odeur de l’alcool avec d’autres substances. On a demandé à Theriot de produire son permis de conduire, les flics affirmant qu’elle était léthargique à l’époque. Ils ont également affirmé qu’elle brouillait son discours et que ses yeux étaient injectés de sang. Les flics ont demandé à Theriot si elle avait bu pendant la nuit, après quoi elle leur aurait dit qu’elle avait consommé deux verres de vin. Plus tard, elle a changé son histoire et a dit qu’elle n’avait pas de verre de vin mais qu’elle avait deux bières Michelob Ultra.

Les flics ont rapporté que la situation avait changé quand on a demandé à Theriot de sortir de son véhicule. Elle serait sortie de la voiture de façon instable et se balançait d’avant en arrière. Elle a échoué à plusieurs tests de sobriété qu’ils lui ont soumis sur les lieux. Theriot a ensuite été arrêté et emmené en prison. Les fans connaissent probablement Theriot grâce à ses apparitions dans OutDaughtered de TLC. La série, qui a diffusé la saison 7 l’été dernier, met en vedette Adam et Danielle Busby qui élèvent six filles, y compris les seules quintuplées entièrement féminines américaines jamais enregistrées. La mère de Danielle, Theriot, apparaît fréquemment dans l’émission. Elle est devenue une partie encore plus grande de la série après avoir déménagé de la Louisiane au Texas pour se rapprocher de ses petits-enfants.

Bien que Theriot ne soit pas souvent apparue dans OutDaughtered’s ces derniers temps, on dit qu’elle se porte bien. À un moment donné, la star de télé-réalité avait emménagé dans la maison de sa fille au Texas. Elle a ensuite emménagé dans sa propre maison, mais celle-ci a été détruite par l’ouragan Harvey en 2017. Theriot est ensuite retournée chez Danielle alors qu’elle remettait sa vie sur les rails. Selon Amo Mama, qui a publié une mise à jour sur Theriot en février 2020, elle aurait obtenu sa licence immobilière et travaillait pour Keller Williams.