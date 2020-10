Exclusif

Imaginez grandir en écoutant Fleetwood Mac puis un jour, BAM … une lettre de Mick Fleetwood lui-même. Bienvenue dans la nouvelle vie incroyable du skateboarder “Dreams”.

Des sources proches de la situation disent à TMZ … que le co-fondateur et batteur du groupe de rock a contacté Nathan Apodacal ‘équipe d’ obtenir ses informations d ‘envoi après l’ avoir vu naviguer sur sa planche à roulettes, vibrer au Mac classique et boire du jus de canneberge.

On nous dit que Nathan a reçu la lettre mardi matin et qu’il était au-delà de l’excitation. La lettre, manuscrite et signée par Mick, montre à quel point Nathan est inspirant depuis que sa vidéo TikTok est devenue virale.

Le défi “Dreams”, bien sûr, a également inspiré Mick, qui volontiers pris part lui-même. Mick avait commenté le TikTok de Nathan, suggérant qu’ils se rencontrent, quand il est sécuritaire de le faire. Pas de choc, Nathan est totalement déçu pour ça!

On nous dit qu’il a grandi en écoutant Fleetwood Mac parce que sa mère et ses tantes jouaient toujours leur musique. C’est pourquoi Nathan espère non seulement qu’ils se rencontreront, mais qu’ils feront une sorte de collaboration à l’avenir. On nous dit qu’ils se sont déjà connectés en privé sur les réseaux sociaux.

En attente de votre autorisation pour charger TikTok Post.

Comme nous l’avons signalé, Nathan a reçu beaucoup d’amour – il vendre des tonnes de marchandises, Ocean Spray l’a connecté avec un nouveau camion et maintenant il est serré avec Mick freakin ‘Fleetwood.

Comme on dit … avez-vous des rêves que vous aimeriez vendre, Nathan?