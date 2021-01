Les fans de la WWE expriment leur inquiétude au sujet d’une légende de la lutte professionnelle. Mick Foley a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19 après une signature virtuelle. Il est resté en quarantaine tout en faisant face à plusieurs symptômes, notamment une perte d’odeur et des courbatures.

Foley a publié une vidéo sur Twitter qui a révélé la nouvelle. Il a expliqué qu’il avait fait une signature virtuelle le 12 décembre et qu’il n’y avait que deux personnes dans la pièce avec lui, tous deux portant des masques. Cependant, il a enlevé son masque pour faire un meilleur travail lors de l’événement virtuel. L’un des deux hommes a présenté des symptômes de coronavirus plus tard dans la nuit, ce qui a conduit Foley à attendre cinq jours, puis à se faire tester.

J’ai été testé positif au COVID à la suite d’une signature virtuelle en décembre et je m’isole dans une chambre d’hôtel depuis 18 jours. Veuillez continuer à prendre ce virus au sérieux – masquez-vous, distance sociale, faites attention les uns aux autres. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. pic.twitter.com/WFcM8iuUmi – Mick Foley (@RealMickFoley) 2 janvier 2021

“Évidemment, ce n’est pas très amusant. Pire que les effets physiques des courbatures, de la perte d’odorat, de l’ouïe et de la fatigue, c’est que j’ai raté Noël, le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An, le jour de l’An avec ma famille, “A déclaré Foley dans sa vidéo, telle que transcrite par Fightful. «Je veux que les gens prennent cela très au sérieux. Je sais que certains seront ravis de contracter le virus après avoir été si catégorique sur le port de masques et la distanciation sociale.

Foley a continué et a expliqué qu’il avait fait de son mieux mais qu’il aurait pu faire mieux. Il a dit qu’il n’aurait pu faire aucune apparition. Au lieu de cela, il a fait quatre signatures virtuelles, deux émissions de téléréalité, deux apparitions personnelles, une publicité et un événement de la WWE en près de 11 mois. Au cours de ce programme chargé, Foley a continué à se faire tester.

«J’ai fait faire 12 tests COVID et j’ai essayé de le prendre aussi au sérieux que possible, mais ce sont de mauvaises choses», a-t-il poursuivi. “J’espère que vous le prendrez tous très au sérieux. Il y a un vaccin et des jours meilleurs à l’horizon, mais encore des jours difficiles à venir. S’il vous plaît, continuez à porter vos masques, distance sociale, évitez les voyages si vous le pouvez. Espérons que nous considérez 2021 comme une année bien meilleure que 2020. Je vous souhaite à tous le meilleur et en espérant que tous vos jours seront agréables. “

En 2020, Foley a suscité des commentaires lorsqu’il a parlé de masques et du manque de personnes les portant au milieu de la pandémie. Il a tweeté qu’il était préoccupé par l’état du pays après avoir vu plusieurs personnes entrer et sortir d’un dépanneur en Floride. Aucun ne portait de masque, ce que Foley considérait comme le reflet de leur manque de courtoisie.

“Mon opinion personnelle après avoir regardé un client sans masque après l’autre (15 en 5 minutes) entrer dans un dépanneur de Floride … NOUS SOMMES TOUS F’D! Si nous ne pouvons pas nous accorder la moindre courtoisie, ce virus n’est pas N’allez nulle part. VEUILLEZ PORTER UN MASQUE! ” Foley a tweeté.