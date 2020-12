Le leader des Rolling Stones Mick Jagger a récemment acheté un manoir du sud de Tampa comme cadeau de Noël pour sa petite amie, la ballerine Melanie Hamrick, 33 ans. Le rocker n’a épargné aucune dépense pour surprendre la mère de son fils Deveraux Octavian Basil Jagger, le plus jeune de ses descendants.

La luxueuse résidence de quatre chambres située dans la communauté fermée de Lakewood Ranch, dans la ville de Sarasota, Et, selon Page Six, Jagger a choisi cette zone pour préserver sa vie privée. Depuis qu’ils sont ensemble depuis 2016, le musicien et le danseur ont gardé un profil assez discret, partageant une vie de famille avec leur petit fils.

Hamrick s’est installé dans cet État américain après avoir quitté l’American Ballet Theatre, la légendaire compagnie de théâtre basée à New York, l’année dernière. Mick Jagger avec Melanie Hamrick et son fils Deveraux à Miami (The Grosby Group)

La société immobilière qui a vendu la maison, Michael Saunders & Company, a déclaré que Le chanteur de 77 ans a payé 1,9 million de dollars pour cela fin octobre, avec le titre au nom de Hamrick.

Tina Ciaccio, l’agent immobilier responsable, a déclaré que le couple n’a jamais visité la maison avant de l’acheter, mais ils l’ont rencontrée virtuellement.

“C’était formidable d’entendre la voix de Mick Jagger au téléphone”, a déclaré Ciaccio au Herald-Tribune. “Mais quoi qu’il en soit, c’était vraiment un plaisir, un couple formidable avec qui faire affaire.”

L’endroit est choisi par de nombreuses célébrités. Jagger et Melanie seront proches d’autres propriétés exclusives dans la région que des personnes célèbres ont achetées comme Tom Brady et Gisele Bündchen, ou Ivanka Trump, entre autres.

Le musicien britannique est père de huit enfants, de cinq petits-enfants et d’une arrière-petite-fille, qui a deux ans de plus que son plus jeune fils.

Selon les propos offerts par une personne proche de Mick Jagger et Mélanie Hamrick, bien qu’ils n’aient pas encore franchi le pas de se marier, tout le monde autour d’eux ne pense pas qu’ils prendront trop de temps: «Le temps le dira. En attendant, les deux jouent joyeusement à la maison dans toutes les propriétés de Mick à travers le monde. “

Ce nouveau manoir de Floride que Jagger lui a offert et qu’il partage avec sa petite amie n’est pas la seule propriété de luxe qu’il possède. Le musicien possède un château français du XVIe siècle, le Château de Fourchette, situé dans la vallée de la Loire, et que le chef des Stones a acheté dans les années 1980. Melanie Hamrick avec son fils (@melhamrick)

Le chanteur se lève entièrement récupéré, après avoir dû subir une opération cardiaque en avril de l’année dernière.

“Il s’est complètement rétabli et fait ses premiers pas dans les répétitions privées. Il dit que les Stones espèrent tourner en 2021, ou quand il sera sûr de revenir sur scène. “, a conclu la même source.

Au milieu de la pandémie, le musicien a décidé de vivre une vie plus calme en famille. Cependant, il a plusieurs engagements en suspens.

Source: Infobae