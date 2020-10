Le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, a partagé mercredi une nouvelle chanson sur sa page Twitter, dans laquelle il semble prendre une photo du président Donald Trump, en particulier sur l’amour du président pour les tweets. Les Rolling Stones ont menacé de poursuivre Trump pour avoir utilisé “Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez” pour mettre fin à ses rassemblements électoraux, et Jagger a été un critique virulent de l’administration Trump. En septembre 2019, Jagger a critiqué Trump pour sa politique environnementale.

Le nouveau clip montre Jagger, 77 ans, chantant dans son home studio avec la légende “Pride Before A Fall”. Jagger chante: “Je vois le lissage, c’est dégoûtant, trop manger, trop de tweets, et quand mon dos sera tourné, quelqu’un vous poussera hors du mur. Et rappelez-vous juste que l’orgueil, ça vient avant une chute.” La plupart des réponses au clip ont été positives. “Oui! Quelqu’un a dû lui dire de ne pas jouer à des jeux avec notre avenir! Merci, Sir Mick [heart] Les Stones sont les meilleurs “, a écrit un fan. Un autre a répondu:” Comme si j’avais besoin d’encore plus de raisons d’aimer Mick Jagger et les Rolling Stones! AMOUR!”

“ La fierté avant une chute ” pic.twitter.com/nhZLYFceoJ – Mick Jagger (@MickJagger) 28 octobre 2020

Jagger n’a pas été silencieux lorsqu’il s’agissait de critiquer Trump dans le passé. Lors du Festival du film de Venise en septembre 2019, Jagger a critiqué Trump pour son retrait de l’Accord de Paris, notant que les États-Unis devraient être à l’avant-garde de la politique environnementale. «Nous sommes dans une situation très difficile en ce moment, en particulier aux États-Unis, où tous les contrôles environnementaux qui ont été mis en place – qui étaient à peu près adéquats – ont été tellement annulés par l’administration actuelle qu’ils sont en train d’être anéantis. », A déclaré Jagger. “Les États-Unis devraient être le leader mondial du contrôle environnemental, mais ils ont maintenant décidé d’aller dans l’autre sens.”

Les Stones ont également menacé de poursuivre Trump en justice pour avoir utilisé «Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez», que Trump a commencé à utiliser pour mettre fin aux rassemblements pendant la campagne présidentielle de 2016. Trump l’a utilisé à la fin de son rassemblement du 20 juin à Tulsa, Oklahoma, mais a depuis commencé à utiliser le «YMCA» du Village People. En 2018, Jagger a déclaré qu’il trouvait l’utilisation par Trump de la chanson classique de 1969 déroutante. “C’est une chanson amusante pour votre chanson” play-out “, a déclaré Jagger à la BBC à l’époque. “Quand il a fini le discours, il a joué ça, ce genre de ballade doomy sur la drogue à Chelsea. C’est un peu bizarre si on y pense, mais il ne pouvait pas être persuadé d’utiliser autre chose, c’était une chose étrange, très étrange.”

Bien que les Rolling Stones aient eu leurs divergences sur la direction du groupe, le guitariste Kieth Richards a déclaré au Chicago Tribune cette semaine qu’ils ne se sont jamais battus pour la politique. “Nous n’avons pas de différences politiques parce que nous sommes fondamentalement apolitiques. Nous faisons juste de la musique … Et je suis anglais et je vis en Amérique, donc je ne vais pas grincer difficilement”, Richards, qui vit Connecticut, a déclaré. “Je vais juste grincer un peu.” Richards a également exprimé son soutien aux manifestations de Black Lives Matter, disant à Rolling Stone qu’il était “à peu près temps”.