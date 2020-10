Mickey Guyton est actuellement enceinte de son premier enfant, et la chanteuse country a déclaré à PEOPLE qu’elle et son mari Grant Savoy attendaient un petit garçon. “Ce bébé est un miracle absolu”, a déclaré Guyton, ajoutant qu’elle craignait d’élever un fils noir en Amérique.

«J’ai vu des injustices raciales arriver à mon mari», dit-elle. «J’ai eu un ‘Karen’ faussement réclamer contre lui et dire certaines des choses les plus odieuses, comme le mot N. Je fais grandir cet enfant noir dans mon ventre qui va devoir faire face à ça. Je prie pour lui.” Guyton a ajouté qu’elle voulait que son fils puisse choisir qui il veut être. «Je veux juste que ce bébé ait sa propre vie et ait ses propres choix, et j’accepterai ce bébé pour qui ou quoi qu’il choisisse», a-t-elle partagé. “Je veux juste le soutenir de toutes les manières possibles.”

La femme de 37 ans a découvert qu’elle était enceinte cet été quelques jours à peine après avoir publié “Black Like Me”, qu’elle a écrit en réponse à l’injustice raciale qui se produit dans le pays, y compris les meurtres de George Floyd et Breonna Taylor par la police.

“J’étais juste un cerf complet dans les phares et complètement choqué, terrifié et effrayé”, se souvient-elle. «Dans mon esprit, en tant que femme dans l’industrie de la musique, vous pensez: ‘Oh, je ne peux pas être enceinte et avoir une carrière. Je ne peux pas être maman et avoir une carrière.’ J’ai pensé à ces choses. Je devais simplement faire une déprogrammation complète dans mon esprit et réaliser que nous méritons tous le bonheur et que nous méritons tous une famille. “

Guyton a annoncé sa grossesse pour la première fois en août, peu de temps avant d’interpréter sa chanson “What Are You Gonna Tell Her?” aux ACM Awards le mois dernier, devenant la première artiste féminine noire à jouer son propre solo matériel pendant le spectacle. La chanson aborde l’inégalité entre les sexes, et Guyton a partagé qu’elle «se battra plus que jamais» pour des causes qui sont importantes pour elle.

“Maintenant que les gens écoutent, je vous dis: non seulement il y a de la discrimination qui frappe les Noirs, mais il y a de la discrimination qui touche les femmes blanches au sein de l’industrie de la musique country que nous devons traiter”, a-t-elle dit, faisant référence à des données indiquant que les artistes féminines ne représentait que 10% de la diffusion radiophonique en 2019. “Il est si important d’apporter diversité et inclusion.”