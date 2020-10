Microsoft a créé un centre de données portable pour apporter le cloud computing aux environnements distants. Le centre de données modulaire est essentiellement une grande boîte de serveurs, conçue pour les endroits où il est difficile de fournir une connectivité cloud fiable. Microsoft s’associe à des opérateurs de satellites pour la connectivité, permettant à cet Azure Modular Datacenter (MDC) d’être utilisé comme centre de commande mobile, dans le cadre de l’aide humanitaire ou même de missions militaires.

«Partout dans le monde, il existe d’importants besoins en matière de cloud computing et de stockage dans des zones aux conditions défavorables, où une faible communication, une disponibilité du réseau perturbée et un accès limité à une infrastructure spécialisée auraient auparavant empêché de tirer parti du cloud computing», déclare Bill Karagounis, directeur de Microsoft. Solutions Azure Global Industry Sovereign. «Le MDC résout ce problème en apportant Azure à ces environnements, en fournissant des ressources de calcul à l’échelle du centre de données les plus proches de l’endroit où elles sont nécessaires.»

Le centre de données de Microsoft fonctionnera dans une variété d’environnements. Image: Microsoft

Le MDC de Microsoft est robuste et logé dans une unité blindée en radiofréquence (RF), ce qui signifie qu’il doit fonctionner dans des climats difficiles. Le centre de données fournira des capacités de calcul et de stockage et fonctionnera avec une architecture Azure Stack Hub.

L’un des premiers grands partenaires de ce centre de données modulaire et portable est la société SpaceX d’Elon Musk. Microsoft lance une initiative Azure Space pour travailler avec davantage d’entreprises du secteur spatial pour essayer de faire de Azure un fournisseur clé de stockage, de connectivité et de cloud computing. Le centre de données portable se connectera au haut débit satellite Starlink de SpaceX, et Microsoft et SpaceX prévoient de relier davantage Starlink et Azure à l’avenir.

Ce nouveau MDC est le dernier des efforts de Microsoft pour rendre les centres de données plus portables. Le fabricant de logiciels a coulé un centre de données entier au fond de la mer écossaise en 2018, avec 864 serveurs et 27,6 pétaoctets de stockage à bord. Ce centre de données a récemment refait surface et Microsoft a révélé que son centre de données sous-marin n’avait qu’un huitième du taux de défaillance d’un centre de données terrestre.