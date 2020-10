Microsoft a révélé pour la première fois la Xbox Series X il y a près d’un an, et Internet s’est déchaîné et l’a immédiatement comparée à un réfrigérateur. Un mème est né et Microsoft l’a adopté pour nous rassurer tous sur le fait que la série X est, en fait, plus petite qu’un réfrigérateur. Microsoft a maintenant adopté le mème encore plus loin et a en fait créé … un réfrigérateur Xbox Series X.

Ce réfrigérateur est une réplique 1: 1 de la Xbox Series X, mesurant plus de six pieds de haut et pesant 400 livres. Il a même un logo Xbox à l’avant qui s’allume et le son de démarrage de la Xbox Series X se déclenche lorsque vous utilisez la fente du lecteur de disque pour ouvrir la porte du réfrigérateur. Le réfrigérateur brille en vert à l’intérieur, car pourquoi pas.

Snoop Dogg et son réfrigérateur Xbox Series X.

Bien que Microsoft évalue ce réfrigérateur à 499 $, le même prix que la Xbox Series X, vous ne pourrez pas en acheter un. Au lieu de cela, Microsoft offre l’un des réfrigérateurs Xbox Series X lors d’un concours, un gagnant étant choisi le 4 novembre.

Microsoft a livré l’un de ces réfrigérateurs spéciaux à Snoop Dogg la semaine dernière. Le rappeur et star de cinéma est propriétaire de Xbox depuis des années et il s’énerve également des pannes de Xbox Live. Espérons que le réfrigérateur gardera sa faim au frais, sinon il menacera de repartir pour PlayStation.