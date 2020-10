Microsoft propose aujourd’hui des commandes tactiles Xbox à 10 jeux sur son service de streaming de jeux xCloud. xCloud a été lancé le mois dernier avec uniquement Minecraft Dungeons prenant en charge ces nouvelles commandes tactiles, mais la liste comprend désormais de grands noms tels que Streets of Rage 4, Dead Cells et Killer Instinct. Ces commandes tactiles permettront aux joueurs de jouer à des jeux sans manette Xbox One.

«Les commandes tactiles ont été l’une des fonctionnalités les plus demandées pour les jeux dans le cloud», explique Catherine Gluckstein, responsable du projet xCloud chez Microsoft. «Pour chaque titre utilisant les commandes tactiles Xbox, nous avons travaillé à créer une expérience spécialement conçue pour ce jeu sur les appareils mobiles.» Microsoft a travaillé avec des concepteurs de jeux et des joueurs pour imiter les commandes que vous trouverez normalement sur un contrôleur physique.





Commandes tactiles Xbox dans Gears 5.

Les jeux peuvent inclure des commandes tactiles sans que les développeurs n’aient également besoin de les modifier. Les commandes tactiles Xbox de Microsoft incluent également des fonctionnalités de personnalisation pour les déplacer sur l’écran d’un téléphone ou ajuster leur taille. Microsoft a démontré ses commandes tactiles Xbox en août avec Gears 5. Ce titre particulier n’est pas encore sur la liste, mais la société testait également des contrôles dans Hellblade: Senua’s Sacrifice, et ceux-ci sont disponibles aujourd’hui. Voici la liste complète des jeux désormais pris en charge:

Dead Cells Gucamelee! 2 Hellblade: Senua’s Sacrifice Hotshot Racing Killer Instinct Minecraft Dungeons New Super Lucky’s Tale Slay The Spire Streets of Rage 4 Dis-moi pourquoi UnderMine