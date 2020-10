Microsoft étend la garantie de son contrôleur Xbox Elite 2 suite à des plaintes concernant des problèmes matériels. «Nous avons reçu des allégations selon lesquelles un petit pourcentage de nos clients rencontrent des problèmes mécaniques lors de l’utilisation de leur manette sans fil Xbox Elite série 2», explique un article de l’assistance Microsoft. «Pour garantir votre satisfaction, nous étendons la période de couverture de la garantie sur les contrôleurs Elite Series 2 de 90 jours à 1 an à compter de la date d’achat.»

L’extension de garantie s’applique rétroactivement, ce qui signifie que toute personne ayant engagé des frais de réparation pour la manette Xbox Elite 2 recevra un remboursement par Microsoft avant le 31 octobre. La garantie prolongée est un changement bienvenu par rapport aux maigres 90 jours, mais elle intervient après qu’une série de plaintes des propriétaires du nouveau contrôleur Elite ont émergé.

Les propriétaires d’Elite 2 se sont plaints des boutons et des joysticks à la dérive

D’après la note d’assistance de Microsoft, les «problèmes mécaniques» exacts auxquels les gens ont été confrontés ne sont pas clairs, mais The Verge a reçu des rapports sur les boutons du visage bloqués ou sur l’Elite 2 n’enregistrant pas les pressions sur les boutons. Certains ont également soulevé des problèmes avec les manches gauche et droit, se plaignant d’une dérive. Windows Central rapporte que l’Elite 2 a récemment été ajouté à une liste de contrôleurs souffrant de «manettes à la dérive» dans le cadre d’un procès demandant le statut de recours collectif.

Microsoft a déclaré à The Verge plus tôt cette année qu’il enquêtait sur des problèmes de contrôleur Elite 2, car ces problèmes se produisent depuis le lancement il y a un an. «Nous sommes conscients qu’un petit nombre d’utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes avec la manette Elite Wireless Controller Series 2 et enquêtons activement avec nos équipes d’ingénierie», a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un communiqué publié en avril 2020.

Le contrôleur Elite d’origine était en proie à des problèmes de qualité, qui semblaient à l’origine avoir été résolus avec ce deuxième modèle. Nous nous demandions si des problèmes matériels réapparaîtraient sur l’Elite 2 lors d’un examen du contrôleur l’année dernière, et il est maintenant clair que certains ont des problèmes.