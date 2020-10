Microsoft permet à ses employés de travailler de chez eux en permanence. Alors que la grande majorité des employés de Microsoft travaillent toujours à domicile pendant la pandémie en cours, le fabricant de logiciels a dévoilé en interne des directives sur le «lieu de travail hybride» pour permettre une plus grande flexibilité une fois que les bureaux américains rouvriront finalement. The Verge a reçu les conseils internes de Microsoft et décrit les plans de travail flexibles de l’entreprise pour l’avenir.

Microsoft permettra désormais aux employés de travailler librement à domicile pendant moins de 50% de leur semaine de travail, ou aux managers d’approuver le travail à distance permanent. Alors que la plupart des employés pourront facilement profiter de l’option de travail à domicile à moins de 50%, certains rôles seront difficiles, voire impossibles, à effectuer une transition permanente vers la télécommande.

Microsoft met en évidence quelques rôles qui nécessitent toujours un accès aux bureaux de l’entreprise, y compris ceux qui nécessitent un accès aux laboratoires matériels, aux centres de données et à la formation en personne. Les employés seront également autorisés à déménager au pays avec approbation, ou même à chercher à déménager à l’étranger si le travail à distance est viable pour leur rôle particulier.

Laboratoires matériels de Microsoft. Photo par Vjeran Pavic / The Verge

Alors que les employés de Microsoft seront autorisés à se déplacer à travers le pays pour le travail à distance, la rémunération et les avantages changeront et varieront en fonction de l’échelle géographique de l’entreprise. Microsoft couvrira les frais de bureau à domicile des travailleurs à distance permanents, mais ceux qui décideront de quitter les bureaux de Microsoft devront couvrir leurs propres frais de déménagement. Des heures de travail flexibles seront également disponibles sans l’approbation du gestionnaire, et les employés peuvent également demander des heures de travail à temps partiel par l’intermédiaire de leurs gestionnaires.

Le passage de Microsoft à un travail plus flexible intervient des mois après que l’entreprise a informé les employés que ses bureaux américains ne rouvriraient pas avant janvier 2021 au plus tôt. Microsoft a initialement autorisé ses employés à travailler de chez eux en mars avant d’appliquer une politique de travail à domicile obligatoire alors que la pandémie se propageait à Seattle et plus loin aux États-Unis.

Microsoft n’est pas le seul à permettre aux employés de travailler à distance en permanence. Facebook transfère des dizaines de milliers d’emplois au travail à distance, et le PDG Mark Zuckerberg a révélé à The Verge que jusqu’à la moitié des employés pourraient travailler à distance d’ici cinq à dix ans.