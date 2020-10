Microsoft est en train de réviser Excel avec la possibilité de prendre en charge des types de données en direct personnalisés. Les utilisateurs d’Excel utilisent l’outil de feuille de calcul de Microsoft depuis des décennies pour importer, organiser et analyser des données, mais les types de données de base ont toujours été limités au texte et aux nombres. Alors que Microsoft a déjà ajouté des tableaux dynamiques et des stocks personnalisés et des types de données géographiques, la société met maintenant à jour Excel pour permettre aux utilisateurs d’importer leurs propres données en tant que type de données personnalisé.

Cela signifie que vous serez en mesure de manipuler les données dans Excel de nouvelles manières et, espérons-le, sans trop de tracas qui existent aujourd’hui. Vous pouvez importer le type de données pour Seattle, par exemple, puis créer une formule qui référence cette cellule unique pour extraire des informations sur la population de Seattle.

Ces types de données fonctionnent en entassant un ensemble de données structurées dans une seule cellule dans Excel qui peut ensuite être référencée par le reste de la feuille de calcul. Les données peuvent également être actualisées pour les maintenir à jour. Si vous êtes un étudiant qui recherche le tableau périodique, par exemple, vous pouvez créer une cellule pour chaque élément et en extraire facilement des données individuelles.





Types de données personnalisés dans Excel.

Microsoft apporte plus de 100 nouveaux types de données dans Excel pour les abonnés Microsoft 365 personnels ou familiaux. Les utilisateurs d’Excel pourront suivre les stocks, extraire des informations nutritionnelles pour les régimes amaigrissants, et bien plus encore, grâce aux données du service Wolfram Alpha. Ceci est actuellement disponible pour les testeurs bêta d’Office dans le programme Insiders.

Là où ces types de données personnalisés seront les plus puissants, c’est évidemment pour les entreprises qui dépendent quotidiennement d’Excel. Microsoft exploite son service Power BI pour agir en tant que connecteur pour amener les sources de données dans les types de données Excel du côté commercial, permettant aux entreprises de connecter une variété de données. Il peut s’agir de données hiérarchiques ou même de références à d’autres types de données et images. Les entreprises pourront même convertir les cellules existantes en types de données liés, ce qui facilitera grandement l’analyse des données.

Cependant, Power BI ne sera pas le seul moyen pour cette fonctionnalité de fonctionner. Lorsque vous importez des données dans Excel, vous pouvez désormais les transformer en type de données avec Power Query. Cela peut inclure des informations provenant de fichiers, de bases de données, de sites Web, etc. Les données importées peuvent être nettoyées, puis converties en un type de données à utiliser dans des feuilles de calcul. Si vous avez extrait des données à l’aide de Power Query, il est facile d’actualiser les données à partir de leur source d’origine.





Types de données Excel avec Power BI.

La clé de la façon dont tout cela fonctionnera en pratique est à quel point Power BI et Excel peuvent gérer les données d’origine qui y sont introduites par les entreprises. Excel et Power BI devront détecter avec compétence les modèles dans les données, appliquer sa logique pour structurer ces données et finalement les transformer en quelque chose utilisable dans une feuille de calcul. Bien que les utilisateurs d’Excel puissent nettoyer les données en cours de traitement, c’est souvent plus facile à dire qu’à faire.

Ces nouveaux types de données Power BI seront disponibles dans Excel pour Windows pour tous les abonnés Microsoft 365 / Office 365 qui disposent également d’un plan de service Power BI Pro. Les types de données Power Query sont également déployés pour les abonnés. Du côté des consommateurs, les types de données Wolfram Alpha sont actuellement disponibles en préversion pour les initiés d’Office et devraient bientôt être disponibles pour tous les abonnés Microsoft 365.