Microsoft prend des engagements fermes pour l’avenir des magasins d’applications sur Windows aujourd’hui. Le géant du logiciel a publié 10 principes qu’il adopte comme promesses aux développeurs d’applications, notamment qu’il ne bloquera pas les magasins concurrents sur la plate-forme ou ne bloquera pas les modèles commerciaux spécifiques qu’une application peut utiliser pour gagner de l’argent.

Les principes couvrent également Microsoft tenant ses propres applications aux mêmes normes que les applications concurrentes et un engagement à «facturer des frais raisonnables» qui reflètent les magasins d’applications rivaux sur Windows. Microsoft dit également qu’il ne bloquera pas les applications sur Windows en fonction du choix du développeur en matière de systèmes de paiement intégrés.

Ces nouveaux principes sont une réponse claire aux problèmes de l’App Store concernant Apple et Google – en particulier, la bataille juridique en cours d’Epic Games avec Apple. Epic Games a implémenté son propre système de paiement dans Fortnite sur iOS et Android, enfreignant les politiques d’Apple et de Google et obligeant les développeurs à accepter une réduction de 30% pour les achats intégrés de produits numériques.

Fortnite sur un iPhone. Photo par Vjeran Pavic / The Verge

Apple et Google ont répondu en supprimant Fortnite de leurs magasins d’applications, et Epic Games a immédiatement déposé une plainte contre Apple et Google. Les utilisateurs d’Android sont toujours en mesure de charger de côté Fortnite, grâce à la nature plus ouverte du système d’exploitation de Google, mais les utilisateurs iOS ne sont plus en mesure d’installer ou de réinstaller le jeu. Il y a eu des échanges entre Apple et Epic Games sur ces politiques de l’App Store qui seront finalement réglées au tribunal l’année prochaine.

Les développeurs sont également de plus en plus préoccupés par les politiques de l’App Store d’Apple qui, selon beaucoup, restreignent la concurrence. Spotify, Epic Games, Tile, Match et d’autres ont rassemblé d’autres développeurs contre Apple, appelant à «des règles du jeu équitables pour les entreprises d’applications» et à offrir la liberté de choix sur les appareils Apple.

La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust formelle sur l’App Store d’Apple et les pratiques d’Apple Pay plus tôt cette année, et le Congrès a publié un rapport antitrust technologique à succès plus tôt cette semaine, qualifiant Apple de «monopole» en raison de son contrôle des logiciels iOS et iPadOS.

«En l’absence de concurrence, le pouvoir de monopole d’Apple sur la distribution de logiciels sur les appareils iOS a entraîné des préjudices pour les concurrents et la concurrence, réduisant la qualité et l’innovation parmi les développeurs d’applications, augmentant les prix et réduisant les choix pour les consommateurs», lit-on dans le rapport. Le rapport antitrust affirme également qu’Apple utilise «la vie privée comme une épée pour exclure ses rivaux et un bouclier pour se protéger des accusations de conduite anticoncurrentielle».

Microsoft indique clairement que ses nouvelles politiques de l’App Store sont destinées à Apple. «Windows 10 est une plate-forme ouverte», déclare Rima Alaily, avocate générale adjointe chez Microsoft. «Contrairement à certaines autres plates-formes numériques populaires, les développeurs sont libres de choisir la manière dont ils distribuent leurs applications.»

Consoles Xbox de nouvelle génération de Microsoft. Photo par Tom Warren / The Verge

Le fabricant de logiciels aborde également le fait qu’il continue de facturer aux développeurs des frais de 30% sur son propre magasin Xbox pour les achats en jeu. «Il est raisonnable de se demander pourquoi nous n’appliquons pas ces principes à ce magasin Xbox aujourd’hui», déclare Alaily. «Les consoles de jeux sont des appareils spécialisés optimisés pour un usage particulier. Bien que très appréciés de leurs fans, ils sont largement dépassés en nombre sur le marché par les PC et les téléphones. Et le modèle commercial des consoles de jeux est très différent de l’écosystème des PC ou des téléphones. »

Microsoft vend souvent des consoles Xbox à de faibles marges et récupère une partie de ses coûts grâce aux ventes numériques de jeux et de produits, y compris des réductions des ventes numériques de jeux sur sa plate-forme. Il s’agit d’un modèle commercial différent de celui d’Apple, qui a des marges élevées sur les appareils iPhone et iPad et bénéficie toujours de 30% des revenus en plus pour les achats intégrés. Microsoft admet qu’il lui reste «encore du travail à faire pour établir le bon ensemble de principes pour les consoles de jeux».

Voici tous les 10 principes de l’App Store de Microsoft:

Les développeurs auront la liberté de choisir de distribuer ou non leurs applications pour Windows via notre boutique d’applications. Nous ne bloquerons pas les magasins d’applications concurrents sur Windows. Nous ne bloquerons pas une application de Windows en fonction du modèle commercial d’un développeur ou de la manière dont elle fournit du contenu et des services, y compris si le contenu est installé sur un appareil ou diffusé depuis le cloud. Nous ne bloquerons pas une application de Windows en fonction du choix du développeur du système de paiement à utiliser pour traiter les achats effectués dans son application. Nous donnerons aux développeurs un accès rapide aux informations sur les interfaces d’interopérabilité que nous utilisons sous Windows, comme indiqué dans nos principes d’interopérabilité. Chaque développeur aura accès à notre boutique d’applications tant qu’elle répond aux normes et exigences objectives, y compris celles en matière de sécurité, de confidentialité, de qualité, de contenu et de sécurité numérique. Notre boutique d’applications facturera des frais raisonnables qui reflètent la concurrence à laquelle nous sommes confrontés de la part d’autres magasins d’applications sur Windows et n’obligera pas un développeur à vendre dans son application tout ce qu’il ne souhaite pas vendre. Notre boutique d’applications n’empêchera pas les développeurs de communiquer directement avec leurs utilisateurs via leurs applications à des fins commerciales légitimes. Notre boutique d’applications maintiendra nos propres applications selon les mêmes normes que celles auxquelles elle détient les applications concurrentes. Microsoft n’utilisera aucune information ou donnée non publique de son App Store sur l’application d’un développeur pour la concurrencer. Notre boutique d’applications sera transparente sur ses règles, politiques et opportunités de promotion et de marketing, les appliquera de manière cohérente et objective, fournira un avis de modification et mettra à disposition un processus équitable pour résoudre les litiges.