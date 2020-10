Microsoft a annoncé aujourd’hui un nouvel effort pour réduire la pollution provenant des vols de certains de ses employés. Il prévoit d’acheter des crédits pour le carburant d’aviation durable afin de couvrir les déplacements sur les itinéraires de vols commerciaux les plus fréquentés par ses employés lors de voyages d’affaires.

Il achètera les crédits à la société néerlandaise SkyNRG, qui fournira ensuite du carburant plus propre à Alaska Airlines. Les vols les moins polluants seront opérés par Alaska Airlines pour les voyages entre l’aéroport international de Seattle-Tacoma (près du siège social de Microsoft) et les aéroports internationaux de San Francisco, San Jose et Los Angeles.

Le carburant pourrait émettre 80% moins d’émissions de CO2

Le carburant fourni par SkyNRG serait fabriqué aux États-Unis avec de l’huile de cuisson usagée ou d’autres huiles végétales. Lorsqu’il est brûlé, le carburant pourrait émettre 75% moins d’émissions de CO2 que le carburéacteur traditionnel à base de kérosène, selon SkyNRG.

Il s’agit de la dernière initiative de Microsoft pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En janvier, il s’est engagé à éliminer plus de dioxyde de carbone chauffant la planète qu’il n’en émet d’ici 2030. Il a également déclaré que d’ici 2050, il réduirait toutes les émissions qu’il a libérées depuis sa fondation. Malgré cette annonce éclaboussante, la technologie nécessaire pour capturer des quantités importantes de dioxyde de carbone n’existe pas encore. À l’heure actuelle, le moyen le plus clair d’éviter un changement climatique encore plus catastrophique est de réduire la pollution en premier lieu. Lorsqu’il s’agit de voyages d’affaires, cela signifie prendre moins de vols et passer à des carburants plus propres.

«Nous espérons que ce modèle de carburant d’aviation durable sera utilisé par d’autres entreprises comme moyen de réduire l’impact environnemental de leurs voyages d’affaires», a déclaré Judson Althoff, vice-président exécutif des affaires commerciales mondiales chez Microsoft, dans un communiqué.

Les voyages d’affaires ont représenté environ 3% de l’empreinte carbone de Microsoft au cours de son exercice 2019, selon une fiche d’information de l’entreprise. Cette pollution climatique, équivalente à 392 557 tonnes métriques de dioxyde de carbone, est à peu près la même quantité que 84 809 véhicules de tourisme pourraient produire en un an. Bien qu’il ne s’agisse que d’une petite fraction des émissions globales de Microsoft, la pollution liée aux voyages d’affaires de l’entreprise n’a cessé d’augmenter depuis 2017.

Jusqu’à ce que la pandémie COVID-19 ait mis au sol en masse les vols cette année, l’aviation était l’une des sources d’émissions mondiales de gaz à effet de serre à la croissance la plus rapide au monde. Si l’industrie était un pays, ce serait l’un des dix principaux pollueurs de carbone au monde. Poussés par des préoccupations pour le climat, les militants ont déclenché une tendance mondiale à éviter les voyages aériens en 2017.

La pandémie a dévasté les voyages nationaux et internationaux cette année, entraînant une baisse de près de 47% des émissions du secteur au cours des sept premiers mois de 2020. Microsoft affirme qu’il autorise actuellement certains employés à se déplacer pour des «services et ventes critiques» et s’attend à plus voyager pour reprendre lorsque le nombre de cas de COVID-19 diminue.

Réduire les vols reste le meilleur moyen de réduire les émissions

Lorsque davantage d’avions recommenceront à voler, les compagnies aériennes devront maintenir les émissions nettes des vols internationaux aux niveaux de 2019, grâce à une décision de l’organisme aéronautique des Nations Unies, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), plus tôt cette année. La réduction des vols reste le meilleur moyen de réduire les émissions, mais l’industrie du transport aérien et les grands voyageurs comme Microsoft cherchent des alternatives. Les batteries sont encore trop lourdes pour alimenter de gros avions commerciaux électrifiés, ce qui laisse des carburants plus propres comme la meilleure option pour réduire la pollution due aux vols.

En 2016, l’OACI a estimé que si le carburant d’aviation durable alimentait tous les vols internationaux d’ici 2050, il réduirait les émissions de 63%. L’annonce de Microsoft est un petit pas dans cette direction.