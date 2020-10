Je me suis éloigné de mon ordinateur pour le dîner, à mi-chemin de l’écriture d’une histoire pour The Verge. Quand je suis rentré, je n’en croyais pas mes yeux.

Windows 10 avait à nouveau redémarré mon ordinateur sans autorisation – pour installer une autre mise à jour forcée du système d’exploitation sur mon disque SSD.

La partie la plus folle: lorsque ma machine a fini de redémarrer, elle contenait maintenant exactement ce que j’avais écrit avant d’être brutalement interrompue. Microsoft avait installé sur mon ordinateur des versions d’applications Web non sollicitées et indésirables de Word, PowerPoint, Excel et Outlook.

Sérieusement, l’histoire que vous lisez en ce moment a commencé comme un article sur ce qui se passe à autre gens. Capture d’écran: Sean Hollister / The Verge

OK, ce n’est pas aussi grave que lorsque tout l’écran de mon ordinateur a été repris par une copie indésirable de Microsoft Edge. C’était vraiment flagrant.

Non, cette fois, Microsoft se contente de glisser des applications Web indésirables sur mon PC – et d’utiliser mon menu Démarrer de Windows 10 comme espace publicitaire gratuit. Ai-je mentionné que les icônes des applications Microsoft Office sont apparues comme par magie dans mon menu Démarrer, même si je n’ai jamais installé Office sur cet ordinateur?

Mon nouveau menu Démarrer contient des raccourcis vers des applications Microsoft que je n’ai jamais installées Capture d’écran: Sean Hollister / The Verge

En passant, ce ne sont pas des copies complètes et gratuites d’Office. Ce ne sont que des raccourcis vers la version Web auxquels vous pouvez déjà accéder dans n’importe quel navigateur Web de votre choix, qui servent également de publicités pour payer une copie plus complète.

Comme ce sont des applications Web, ce n’est pas comme si elles occupaient de l’espace sur mon ordinateur, et cela ne me dérange pas vraiment dans mon menu Démarrer. Ils font partie des bloatwares les moins offensants que j’ai vus, et je ne regarde jamais vraiment le menu Démarrer de toute façon – ma barre des tâches et ma barre de recherche me suffisent depuis longtemps.

Ces applications Web sont à peine ennuyeuses, mais pensez à la situation dans son ensemble

Néanmoins, ils sont la dernière preuve que Microsoft ne respecte pas votre propriété de votre propre PC, le dernier exemple de Microsoft installant tout ce qu’il veut dans une mise à jour Windows jusqu’à et y compris le bloatware, et le dernier exemple de Microsoft se souciant davantage du en bout de ligne que de savoir si quelques personnes risquent de perdre leur travail lorsque Windows éteint soudainement leur PC. Heureusement, je n’ai perdu aucun travail aujourd’hui, mais un de mes amis a récemment fait:

Microsoft semble penser que nos ordinateurs sont un espace publicitaire gratuit, un endroit où il peut promouvoir égoïstement ses autres produits – même si on leur a dit dans les années 90 que même regrouper un navigateur Web n’était pas acceptable. Maintenant, ils regroupent un navigateur que vous ne pouvez pas installer et un ensemble d’applications Web PWA qui se lancent dans ce même navigateur. (Oui, ils lancent Edge même si vous avez défini un navigateur différent par défaut.)

Comme je l’ai déjà expliqué, des décisions comme celle-ci sapent le seul bon argument de Microsoft pour les mises à jour obligatoires: elles fournissent des correctifs de sécurité importants qui protègent les ordinateurs (les vôtres et les autres). C’est un argument plus difficile lorsque la différence la plus visible après une nouvelle mise à jour est une tentative de gagner plus d’argent!

Comme le note Mary Jo Foley, journaliste vétéran de ZDNet, Microsoft, ce n’est pas seulement une expérience pour certains Windows Insiders. Je ne suis pas inscrit au programme Windows Insider sur ce PC. La société n’a pas encore daigné répondre aux demandes de commentaires de Foley, mais voyons si cela change la semaine prochaine.