Jetez un œil à n’importe quelle compilation d’avis sur Midnight Sky, le septième long métrage derrière les caméras de l’acteur George Clooney (2020) d’après le roman de Lily Brooks-Dalton (2016), pour voir que les positions à son sujet sont variées. Il n’y a pas d’unanimité parmi les professionnels du domaine, même si les choses tendent à la désapprobation, peut-être un peu exagérée selon les cas. Et même ainsi, ce qui est argumenté contre lui n’est pas un non-sens. Mais l’Américain n’a jamais caché ses défauts, et dans le reste de sa filmographie on perçoit le principal défaut de son travail de cinéaste.

Dans les sept films réalisés par George Clooney, il est clair qu’il maîtrise la grammaire cinématographique mais ne parvient pas à insuffler une réelle force à toute la composition.

George Clooney a joué dans des films tels que Ocean’s Eleven, Solaris (Steven Soderbergh, 2001, 2002), Michael Clayton (Tony Gilroy, 2007) ou Gravity (Alfonso Cuarón, 2013). En même temps, il a combiné son activité d’interprétation avec la réalisation de sept autres, et dans six d’entre eux un rôle pertinent a été réservé. Comme dans le ciel de minuit lui-même. Et cela montre qu’il domine la grammaire cinématographique. On peut dire que les acteurs font généralement bien les choses en ce sens. Mais ils ne les dominent généralement pas car ils n’y ont été entraînés que du coin de l’œil, dans les tranchées d’un tournage.

Netflix

La force n’accompagne généralement pas George Clooney

Le plus gros problème de George Clooney est différent: il ne parvient pas à insuffler une force réelle à toute la composition. Et cela se voit dans ses sept films, des Confessions divertissantes d’un esprit dangereux (2002), en passant par l’intéressant mais surfait Bonne nuit, et bonne chance (2005), le drôle Elle est la fête (2008), l’inquiétant Los Ides of March (2011), le sans âme The Monuments Men (2014), la proto-comédie noire gaspillée Suburbicon (2017), voire celle à portée de main, Midnight Sky, avec le résidu ambigu, entre quelque chose d’espoir et de sombre, que son histoire nous laisse.

Dans une grande partie de Midnight Sky, il n’y a pas de vigueur efficace, nous ne sympathisons pas trop avec les personnages, cela ne nous donne pas non plus de frissons ou de chocs

Ici aussi, il semble incapable de donner une vigueur efficace aux images de cette apocalypse, et qu’elles nous excitent sincèrement, ne parlons pas d’elles nous hypnotisant. Ainsi, nous ne sympathisons pas trop avec la plupart des personnages, cela ne nous donne pas non plus des frissons ou un vrai choc quand il le faut. Mais Midnight Sky n’est pas fastidieux, comme beaucoup l’ont affirmé dans des critiques exagérées et injustes. bien ne manque pas d’un intérêt narratif permanent, et son montage, avec l’aide de la bande originale expressive d’Alexandre Desplat (L’étrange histoire de Benjamin Button), garantit toujours un rythme acceptable.

Netflix

Prendre son envol à la fin

Le casting ne peut être tenu responsable de ce qui ne fonctionne pas dans Midnight Sky. Aucun des artistes ne brille, mais chacun d’entre eux se conforme. Sean Felicity Jones (Rogue One: A Star Wars Story) en tant que Sully Rembshire, David Oyelowo (Le dernier roi d’Ecosse) en tant que Tom Adewole et Tiffany Boone (Hunters) en tant que Maya Peters ou Demián Bichir (Les huit haineux) comme Sanchez, Kyle Chandler (King Kong) dans la peau de Mitchell et la recrue Caoilinn Springall comme Iris. Et George Clooney brode son médecin désespéré Augustine Lofthouse, bien sûr.

Mais dans la dernière section, il y a une certaine fascination spatiale, une tension et un réel inconfort et l’émotivité qui était nécessaire.

En outre, Dans la dernière partie du film, le réalisateur semble dépasser un peu ses limites de composition et améliore la charge dramatique. Il y a une certaine fascination dans l’œil qui regarde les sorties dans l’espace. Et la dernière partie de sa séquence provoque la tension de nos muscles et nous change de position dans le siège d’un inconfort franc. Et, bien que la torsion avec laquelle Midnight Sky est terminé, celle qui devrait nous ouvrir grand les yeux, ne nous frappe pas avec la force nécessaire, ce qu’elle réalise sans aucun doute est de transmettre l’émotion qui était nécessaire. Sans l’apathie mélodramatique que certains ont signalée. Comme c’est difficile.

Netflix

