Le chanteur espagnol Miguel Bosé a remporté le procès pour la filiation des quatre enfants nés lors de sa relation avec le sculpteur Nacho Palau, qui voulait que tous soient juridiquement considérés comme des frères.

Un tribunal de Madrid a rejeté la demande de Palau, qui va faire appel de la condamnation, a rapporté ce samedi le cabinet d’avocats qui le représente.

Le 19 octobre, le procès a débuté pour la filiation des quatre enfants nés pendant la relation entre Bosé et Palau, deux paires de jumeaux à la suite d’une maternité de substitution, deux avec les gènes et noms de famille d’un père et deux avec ceux de l’autre. , mais élevé comme frères jusqu’à la séparation.

La décision rejette le fait que les quatre enfants soient légalement traités comme des frères et sœurs, mais accepte la mise en place d’un régime de visite pour les enfants à la fois entre eux et avec leurs parents respectifs, indique le communiqué du cabinet d’avocats Ortolá Dinnbier.

Malgré le fait que la décision considère que le but commun des deux parents d’avoir des enfants pour fonder une seule famille est avéré, «il comprend que notre système juridique actuel ne permet pas la déclaration formelle de filiation demandée».

Les représentants des Palaos ajoutent dans la déclaration que le sculpteur “continue de croire que justice sera rendue à tous ses enfants et pour cela, il se prépare à faire appel de cette condamnation”.

Dans une interview dans le magazine “Hola”, il est détaillé que Palau est celui qui a intenté une action en justice pour l’affiliation de ses enfants, Ivo et Telmo, considérant qu’eux et les enfants de Bosé, Tadeo et Diego, sont frères même s’ils ne partagent pas la même chose mêmes gènes ou ont les mêmes noms de famille, parce qu’ils ont grandi en égaux dans la même maison et qu’il y a une «affiliation émotionnelle et intentionnelle».

Les enfants ont actuellement 9 ans. Les enfants biologiques de Bosé résident avec lui au Mexique, tandis que ceux du sculpteur restent à ses côtés à Valence (est de l’Espagne).