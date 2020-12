R

Le magnat de la vente au détail, Mike Ashley, a été aujourd’hui contraint de renoncer aux prévisions de hausse des bénéfices de son empire Sports Direct et Frasers après que les restrictions de niveau 4 l’ont obligé à fermer des dizaines de magasins la semaine de pointe avant Noël.

Les ordres gouvernementaux forçant les fermetures de magasins non essentiels signifiaient qu’il devait fermer des magasins à Londres, dans le sud-est et l’est de l’Angleterre «sans avertissement», a déclaré son groupe Frasers dans un communiqué à la Bourse.

Cela signifiait qu’il devrait abandonner ses prévisions sur les marchés que son empire, qui comprend House of Fraser, Sports Direct et Flannels, réaliserait une croissance des bénéfices sous-jacente de 20 à 30% en 2021.

Il a blâmé le niveau 4, mais aussi «la forte probabilité de nouveaux verrouillages à l’échelle nationale au moins au cours des mois suivants».

Il reste à voir quelles implications les fermetures de magasins d’Ashley auront sur son appétit pour acheter des parties des entreprises Debenhams et Arcadia maintenant en vente.

Les analystes ont déclaré que cela pourrait les rendre encore moins chers, mais que cela pourrait également nuire à la puissance de feu financière des soumissionnaires.

Les marques de Frasers incluent Everlast, Gelert, Jack Wills, Game et Evans Cycles et l’entreprise est fortement tributaire des ventes de rue «briques et mortier», contrairement à ses concurrents uniquement en ligne tels que Boohoo qui ont fortement performé lors des précédents verrous difficiles.

en relation

Aux côtés de Next et Boohoo, Frasers fait partie des nombreux soumissionnaires potentiels du groupe Arcadia de Sir Philip Green, qui s’est effondré. Les offres de premier tour sont dues aujourd’hui pour l’entreprise qui a réalisé un chiffre d’affaires de 829 millions de livres sterling pour l’année jusqu’en septembre 2019.

Arcadia sera démantelé au coup par coup, et aujourd’hui la marque Evans a été vendue à City Chic, un détaillant mondial en ligne et spécialisé dans la mode pour les femmes plus grandes.