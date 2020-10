La saison de basket-ball est terminée, mais cela ne signifie pas que les fans ne peuvent toujours pas obtenir leur dose de basket-ball. Benedict Men est une nouvelle série documentaire de Quibi qui se concentre sur l’équipe de basket-ball des garçons de la St. Benedict’s Preparatory School dans le New Jersey. Avant l’annonce malheureuse de la fermeture de Quibi, PopCulture.com a eu la chance de parler avec le créateur de Benedict Men, Mike Basone, et il a révélé pourquoi il voulait raconter l’histoire de l’un des meilleurs programmes de basket-ball du pays.

“C’est une histoire beaucoup plus vaste que le basket-ball”, a déclaré Basone. “Chaque fois que je regarde faire des documentaires sportifs, le sport est vraiment un cheval de Troie pour raconter une histoire beaucoup plus grande sur l’humanité, sur les personnages et les problèmes de société qui se passent.” St. Benedict’s est une école pour garçons avec un programme de basketball qui a remporté plusieurs championnats d’État et qui est constamment classée parmi les 25 meilleurs programmes de basketball du pays. La conviction fondamentale de l’équipe est «Tout ce qui fait mal à mon frère, me fait mal», et cette devise est mise à l’épreuve tout au long de la saison. La série en 12 parties sur Quibi se concentre sur l’équipe tout au long de la saison 2018-19 et sa quête pour remporter un titre d’État – ainsi que sur les épreuves et les tribulations que les joueurs traversent quotidiennement sur et en dehors du terrain.

“Chacun d’entre eux vit des choses différentes dans sa vie”, a déclaré Basone en parlant des joueurs. “Nous sommes en mesure de parler des différentes scènes qui se passent dans la société. Notre histoire est une histoire de basket-ball et de basket-ball de haut niveau … Ces enfants ont ce fardeau sur leurs épaules. Ils se battent à travers.”

Les inconditionnels du basket-ball reconnaîtront quelques-uns des joueurs de Benedict Men. CJ Wilcher, un gardien de première année à Xavier, était co-capitaine pour St. Benedict’s. Aaron Estrada, la recrue MAAC de l’année après une saison exceptionnelle à St. Peter’s, est également en vedette dans l’émission. Mais tous les fans reconnaîtront Steph Curry, triple champion de la NBA, producteur exécutif de la série qui est également narrateur.

«Nous étions extrêmement excités lorsque Steph a décidé de rejoindre le groupe», a déclaré Basone. “Il était notre premier choix. Sa marque, son message correspondait parfaitement à l’histoire que nous essayions de raconter. C’est un homme incroyable, un joueur de basket incroyable et nous étions tellement heureux de travailler avec lui et le processus a été une joie.” Benedict Men, qui est maintenant disponible en streaming sur Quibi, est produit par Team Whistle qui a des émissions sur NBC, HBO Max, TBS, The CW et Facebook Watch.