L’ancien joueur de la LNH, Mike Fisher, est le dernier entraîneur de l’application Fit52 de Carrie Underwood. En tant que nouveau formateur, il a d’abord dû répondre à des questions pour se présenter aux utilisateurs. Un de ces exemples était Fisher qui offrait son «plaisir pas si coupable».

Comme l’a expliqué l’ancien joueur de hockey, son plaisir pas si coupable est la crème glacée. Le dessert savoureux est un choix courant pour de nombreux athlètes et amateurs de fitness occasionnels, au point que plusieurs choisissent de manger une pinte le soir après une séance d’entraînement difficile. Bien qu’un autre joueur de hockey de Jarret Stoll aime beaucoup les oursons gommeux, les M & Ms et les barres chocolatées géantes. Son épouse Erin Andrews a présenté cet amour lors d’une récente visite de son réfrigérateur.

En plus de discuter de son plaisir de la crème glacée, Fisher a également révélé que «la chasse, la pêche et le fait d’être dans la création de Dieu» nourrissent son âme. Il a également déclaré qu’Underwood était sa motivation pour «garder le chemin» et continuer à être actif. Enfin, Fisher a détaillé certains de ses morceaux d’entraînement préférés.

Le site Web Fit52 a fourni une intégration montrant la liste de lecture d’entraînement de Fisher. Il avait un mélange sain de morceaux, y compris “The Champion” par Underwood et Ludacris. D’autres artistes inclus étaient Metallica, Thousand Foot Krutch, POD et Disturbed.

“Nous avons un nouvel entraîneur en ville! Il est fort, beau”, a annoncé Underwood en août. “C’est un ancien athlète professionnel. Il est mon mari! Il s’appelle Mike Fisher, et il va travailler avec nous maintenant sur l’application fit52. Il aura son propre chemin, Mike’s Path, et j’ai hâte de vous les gars pour l’essayer.

«C’est une nouvelle très excitante», a poursuivi Underwood dans sa vidéo d’annonce. “Il travaille avec moi, essentiellement depuis le début de la conception de fit52, et j’étais très excité et surpris de voir à quel point il aimait faire l’application avec moi. Alors, on y va, tu ne l’as pas demandé, mais vous l’avez. Le chemin de Mike arrive bientôt. “

Contrairement à d’autres programmes d’entraînement, l’application Fit52 a des chemins différents pour chaque utilisateur. Certains peuvent choisir de suivre le chemin d’Underwood tandis que d’autres peuvent suivre celui de Fisher. Chaque parcours propose différents entraînements basés sur les entraîneurs respectifs, dont beaucoup impliquent différentes pompes et différentes tailles d’haltères.

Bien que le chemin de Fisher soit maintenant disponible sur l’application Fit52, il a dû effectuer des travaux de préparation avant le lancement. Il l’a fait en suivant le chemin d’Underwood et en publiant les résultats sur Instagram. Fisher a parfois trouvé le succès mais n’a pas réussi à battre le temps de sa femme lors d’autres entraînements.