Malgré le succès retentissant de The Haunting of Hill House et Haunting of Bly Manor sur Netflix, le créateur Mike Flanagan a révélé qu’il n’y avait «aucun plan» pour faire des saisons de suivi dans la série d’anthologies d’horreur. En réponse à un fan de l’émission se renseignant sur une saison à venir après la sortie de Bly Manor en octobre, Flanagan a tweeté mercredi: “Pour le moment, il n’y a pas de plans pour plus de chapitres.”

“Ne dites jamais jamais, bien sûr, mais pour le moment, nous nous concentrons sur une liste complète d’autres [Intrepid Pictures] projets pour 2021 et au-delà. Si les choses changent, nous le ferons absolument savoir à tout le monde! “, A-t-il poursuivi. Le showrunner a ajouté dans les réponses à un fan qui a suggéré” The Legend of Hell House “comme une source d’inspiration pour les futurs chapitres de Haunting,” Ces droits sont parlés pour, nous avons regardé il y a quelques années. D’accord, c’est génial. “

La série d’anthologies d’horreur Netflix a été un succès pour le géant du streaming, débutant la première saison en 2018 avec un conte rempli d’horreur mettant en vedette Carla Gugino et Timothy Hutton. Dans la saison 2, l’équipe de Flanagan a adapté “The Turn of the Screw” de Henry James en une romance gothique, avec une grande partie de la distribution originale de retour dans de nouveaux rôles. Suite au succès de la série, Flanagan et son partenaire de production, Trevor Macy, ont signé un accord avec Netflix en 2019, qui a donné une commande de série de sept épisodes à une nouvelle émission surnaturelle de la paire, intitulée Midnight Mass.

Avec Zach Gilford, Kate Siegel et Hamish Linklater, Midnight Mass suit une communauté insulaire isolée qui vit des événements étranges et effrayants après l’arrivée d’un mystérieux jeune prêtre. Flanagan devrait diriger tous les épisodes. Alors que les fans de la série Haunting étaient déçus mercredi des nouvelles de Flanagan, beaucoup ont tweeté leur enthousiasme pour le projet à venir. “J’espère un autre chapitre obsédant dans le futur, mais en attendant j’attends avec impatience la messe de minuit !!” une personne a écrit, comme une autre a sonné, “Je suis tellement excitée pour la messe de minuit !! si une autre hantise finit dans le futur, elle sera aimée bien sûr!”

Flanagan et Macy ont déclaré à Entertainment Weekly après la première de Bly Manor qu’ils seraient intéressés à explorer la nature des fantômes s’ils leur donnaient une autre saison de l’anthologie Haunting. “Un fantôme est un impact du passé sur le présent dans chaque histoire de fantômes. C’est tout ce qu’il est vraiment, peu importe comment vous l’habillez”, a déclaré Flanagan à l’époque. «Un fantôme est simplement un élément du passé qui refuse de vivre dans le passé et qui empiète simplement sur le présent pour altérer le présent. Il change la trajectoire de la personne qui vit ce petit morceau du passé… Ce lien entre la mémoire et les fantômes et entre les fantômes et le passé, voilà la pierre angulaire du spectacle. “