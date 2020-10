Mike Johnson n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne les rumeurs selon lesquelles Bachelorette Clare Crawley a été «expulsée» en tant que star de sa saison en cours afin que la production fasse appel à Tayshia Adams en tant que leader pour le reste de la course. L’ancien de Bachelorette, qui est apparu pour la première fois dans la saison de Hannah Brown l’année dernière, a parlé de la tournure dramatique de la saison dans l’épisode de mardi de l’émission de jour de Maria Menuonos, Better Together.

“Est-ce que je pense qu’elle a été forcée de sortir? D’une part, je regarde ça du point de vue d’un concurrent. Cela me ferait chier en tant que concurrent. Je serais comme, ‘Je ne suis pas assez bon?'” A-t-il admis. “Comme, c’est là que mon ego entrerait en jeu. Je me dis: ‘Non, producteurs, nous gardons Clare! Je vais lui montrer que je suis la bonne,’ si je me sentais sincère avec elle. ”

D’un autre côté, du point de vue de la production, Johnson était prêt à admettre qu’il pourrait y avoir d’autres côtés à ce que nous savons maintenant, ce qui n’est certes pas beaucoup. “Je ne sais pas si [producers] fait ça, s’ils l’ont forcée à sortir, je pense qu’il y a peut-être des choses que nous ne savons pas », a-t-il dit.

L’ancien Bachelor in Paradise a également pesé sur le favori de Crawley, Dale Moss, dont elle a déclaré quelques instants après sa rencontre qu’il avait l’impression qu’il pourrait être son «mari». Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’ancien joueur de la NFL était sur The Bachelorette pour “les bonnes raisons”, Johnson a répondu: “Il jouerait lui-même s’il essayait de jouer Clare. Ce serait un geste très ignorant. Je pense qu’il est là pour les bonnes raisons, car s’il ne l’est pas, il sortira. S’il n’est pas là pour les bonnes raisons, un an, deux ans plus tard, ce sera l’enfer de jouer pour lui! “

Le membre préféré des fans de Bachelor Nation est même devenu un peu effronté lorsqu’on lui a demandé comment il se serait comporté lors de la date du strip-teaseball cette saison, en plaisantant qu’il aurait «embarrassé» tous ses concurrents au moment de se déshabiller. Blagues à part, Johnson pensait que la date montrait le double standard d’ABC en ce qui concerne The Bachelor et The Bachelorette.

«Mec, si j’étais célibataire, ou, quand Matt James est célibataire, et qu’il a dit aux filles de se déshabiller, je ne pense pas que ça irait si bien», a-t-il noté. “C’est juste comme quand [Hannah Brown] était sur Men Tell All, et elle a dit [Peter Weber’s] parents: «Oh, nous avons couché ensemble plus de deux fois. En fait, nous avons couché ensemble quatre fois. Je ne pense pas que si j’étais le célibataire, ou Matt James ou Peter, et ils ont dit: “ Ha, j’ai couché avec votre fille quatre fois, ” Je ne pense pas que cela jouerait bien, non? En fait, ça ne jouera pas bien. “