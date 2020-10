Les membres fondateurs des Beach Boys, Brian Wilson et Al Jardine, se sont prononcés dimanche contre la performance de Mike Love lors de l’événement de campagne très coûteux du président Donald Trump à Newport Beach, en Californie. Love, dont le groupe joue le rôle des Beach Boys, a montré son soutien à Trump dans le passé et faisait partie des musiciens qui ont rendu visite à Trump en 2018. Les billets pour l’événement de dimanche coûtent entre 28 000 $ par personne et 150 000 $ par couple, rapporte le Los Angeles Times. .

“Nous n’avons absolument rien à voir avec la prestation Trump aujourd’hui à Newport Beach. Zéro”, ont déclaré Wilson et Jardine, qui se produisent ensemble sous le nom de Wilson, dans un communiqué à Variety. “Nous ne savions même pas à ce sujet et avons été très surpris de lire à ce sujet dans le Los Angeles Times.” Les deux se sont déjà prononcés contre les Beach Boys de Love lors de la convention internationale du Safari Club, où Donald Trump Jr. était un conférencier d’honneur, en février. “Cette organisation soutient la chasse aux trophées, à laquelle Al et moi sommes catégoriquement opposés”, a déclaré Wilson à l’époque, encourageant même les fans à signer une pétition de Change.org approuvant le boycott des Love’s Beach Boys.

L’événement de Trump au manoir du millionnaire de la technologie Palmer Luckey, au Lido Isle, au large de Newport Beach, en a surpris beaucoup, car Trump est loin derrière le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden en Californie. Cependant, l’événement coûteux a aidé Trump à lever des fonds indispensables pour sa campagne. “Tout le monde suppose qu’il ira dans les États du champ de bataille. Personne ne pense vraiment à la façon dont Orange County, en Californie, est un guichet automatique”, a déclaré l’ancien responsable républicain de l’État, Jon Fleishman, au Los Angeles Times.

L’amour était la tête d’affiche, avec l’ancien guitariste de Doobie Brothers Jeff “Skunk” Baxter et l’ancien représentant américain Dana Rohrabacher. “C’était une bonne fête, beaucoup de vieux”, a déclaré l’ancien représentant américain Darrel Issa au Times. Issa représentait auparavant le 49e district de la Californie et se présente maintenant pour le siège du 50e district.

Love faisait partie des musiciens qui se sont rendus à la Maison Blanche pour rencontrer Trump lorsqu’il a signé la loi sur la modernisation de la musique en octobre 2018. Ses Beach Boys ont également fait la une de l’un des bals d’inauguration de Trump. En 2017, il a défendu son soutien à Trump, disant à Uncut qu’il n’avait «rien de négatif» à dire à propos de Trump et a qualifié de jouer le jour de son inauguration une «expérience émouvante».

“Je comprends qu’il y a tellement de factions et de choses difficiles – les jetons tomberont là où ils peuvent”, a déclaré Love à l’époque. “Mais Donald Trump n’a jamais été que gentil avec nous. Nous le connaissons depuis de nombreuses années. Nous avons joué dans certaines de ses salles lors de collectes de fonds et ainsi de suite.”

L’itération actuelle de la tournée des Beach Boys comprend Love et Bruce Johnston, qui ont rejoint le groupe en 1965. Love a remporté une bataille judiciaire pour tourner avec le nom du groupe en 1998. Wilson et Jardine n’ont pas joué avec Love et Johnston depuis l’unique. Tournée de retrouvailles 2012. Love, Wilson et Jardine ont fondé les Beach Boys avec les défunts frères Dennis et Carl de Wilson en 1961.