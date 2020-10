Lorsque le vice-président Mike Pence et la sénatrice Kamala Harris s’affronteront lors du débat de la vice-présidence de mercredi, ils seront séparés par du plexiglas. Les plans, approuvés par la Commission sur les débats présidentiels, sont la dernière mesure de précaution à prendre après que des inquiétudes ont été soulevées au milieu du cycle électoral à la suite du diagnostic de coronavirus du président Donald Trump.

Selon Politco, les équipes de Pence et Harris ont passé les derniers jours à négocier les termes du débat à venir, qui devrait avoir lieu à l’Université de l’Utah à Salt Lake City à partir de 21 h HE. En plus d’approuver les plans visant à déplacer les sièges des deux candidats de sept pieds à 13 pieds l’un de l’autre, ce qui fait plus que doubler la distance sociale recommandée de six pieds, les plans visant à séparer les candidats avec du plexiglas ont été approuvés lundi. Le plexiglas – qui a été utilisé par Jaime Harrison, le démocrate défiant le sénateur Lindsay Graham, lors d’un débat au cours du week-end – sera également utilisé pour séparer Pence et Harris de la modératrice, Susan Page.

Alors que les plans sont soutenus par la Cleveland Clinic, qui «aide à établir des protocoles de santé pour les forums», l’utilisation du plexiglas ne gagne pas en fanfare chez au moins un des candidats. Dans un communiqué, Katie Miller, une porte-parole de Pence, a déclaré: “Si le sénateur Harris veut utiliser une forteresse autour d’elle, allez-y.” Des personnes proches des pourparlers ont également affirmé que la campagne de Pence était opposée à l’utilisation du plexiglas, bien que Harris s’en félicite.

Les nouvelles mesures de précaution font suite à une préoccupation accrue pour la santé et la sécurité des personnes qui débattent ainsi que de celles qui les modèrent. Jeudi, Trump ainsi que la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le coronavirus. Ces résultats positifs sont survenus quelques heures à peine après que le conseiller principal Hope Hicks ait reçu un résultat de test positif et deux jours seulement après que les trois aient assisté au premier débat présidentiel, tenu à Cleveland le 29 septembre. masques, ils les ont enlevés après s’être assis, bien que les deux campagnes se soient entendues sur un ensemble de règles, selon Axios.

Actuellement, le sort des débats restants reste incertain, car Trump n’a été renvoyé du Walter Reed Medical Center que lundi soir. Un deuxième débat est prévu jeudi 15 octobre à Miami. Le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, a déclaré lundi qu’il était prêt à poursuivre le débat comme prévu si les experts affirmaient que c’était sûr, rapporte Forbes. Un troisième et dernier débat est prévu le jeudi 22 octobre à Nashville.