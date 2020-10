Dimanche matin, le vice-président Mike Pence a été testé négatif pour COVID-19 au milieu d’une épidémie dans son personnel, a annoncé son porte-parole. Un représentant du bureau de Pence a déclaré au New York Times: “ce matin, le vice-président Pence et la deuxième dame ont été testés négatifs au COVID-19”. Pourtant, avec des cas qui surgissaient dans le personnel de Pence, de nombreux critiques ont fait valoir que Pence devrait prendre plus de précautions.

Au moins cinq personnes sur l’orbite de Pence ont maintenant été testées positives pour le coronavirus, y compris son chef de cabinet Marc Short et son conseiller extérieur Marty Obst. Les diagnostics ont été publiés au cours de la semaine dernière, et un initié a déclaré au NYT que le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, avait tenté d’empêcher la publication de la nouvelle, sans succès. Jusqu’à présent, Pence a refusé de mettre en œuvre plus de précautions de sécurité ou de s’auto-isoler au cas où il serait porteur du virus. C’est une contradiction directe avec les conseils d’experts en santé publique, que Pence connaît en tant que chef du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche.

Les responsables du bureau de Pence disent qu’il a non seulement l’intention de continuer à travailler en étroite collaboration avec les autres, mais aussi de continuer à faire campagne, mettant potentiellement encore plus de personnes en danger. Le bureau de Pence n’observe pas de mesures préventives telles que les masques faciaux, la distanciation sociale ou les barrières en plexiglas, de sorte que Pence risque une infection au quotidien. Une source a dit du personnel de Pence: “ils ont peur”.

Avant l’annonce des nouveaux cas dans le bureau de Pence, le vice-président a beaucoup voyagé au cours des derniers jours, sachant que lui ou son personnel pourrait être porteur du virus. Il a assisté à deux rassemblements électoraux en Floride samedi et a été photographié portant un masque alors qu’il sanglait Air Force Two tard. Cependant, il est sorti plus tard de l’avion sans masque.

“Alors que le vice-président Pence est considéré comme un contact étroit avec M. Short, en consultation avec l’unité médicale de la Maison Blanche, le vice-président maintiendra son emploi du temps conformément aux directives du CDC pour le personnel essentiel”, lit-on dans le communiqué officiel de l’attaché de presse de Pence Devin O’Malley.

Cette évolution pourrait être une mauvaise nouvelle pour Pence et Trump, alors que l’élection présidentielle de 2020 approche à grands pas. Selon une analyse de NBC News, la Maison Blanche pourrait aliéner des électeurs qui, autrement, les auraient soutenus avec leur récente attitude méprisante envers le coronavirus. Les cas sont en augmentation dans presque tous les États du pays, établissant des records dans certains cas. Avec le nombre de morts en hausse également, l’indifférence de Pence à l’égard de la pandémie est considérée comme insensible à certains.