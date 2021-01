Le secrétaire d’État américain a pris cette décision à peine 24 heures avant l’entrée en fonction du président élu Joe Biden.

Cette décision est la dernière d’une série de mesures prises par les administrations sortantes de Donald Trump contre la Chine.

M. Pompeo a déclaré dans un communiqué: «Après un examen attentif des faits disponibles, j’ai déterminé que depuis au moins mars 2017, la République populaire de Chine (RPC), sous la direction et le contrôle du Parti communiste chinois (PCC), a commis des crimes contre l’humanité contre les Ouïghours à prédominance musulmane et d’autres membres de groupes ethniques et religieux minoritaires au Xinjiang. »

Il a accusé la RPC de nombreux crimes, notamment le travail forcé, la torture, l’emprisonnement arbitraire, la stérilisation forcée et l’imposition de «restrictions draconiennes à la liberté de religion».

«J’ai déterminé que la RPC, sous la direction et le contrôle du PCC, a commis un génocide contre les Ouïghours à prédominance musulmane et d’autres groupes minoritaires ethniques et religieux du Xinjiang», a déclaré le secrétaire d’État dans sa déclaration.

«Je crois que ce génocide est en cours et que nous assistons à la tentative systématique de destruction des Ouïghours par le parti-État chinois.»

M. Pompeo a déclaré que les États-Unis appelaient la RPC à libérer immédiatement toutes les personnes détenues et à abolir son système de camps d’internement et de détention.

Une tour de garde et une clôture de barbelés entourent un centre de détention dans le parc industriel de Kunshan à Artux, dans la région du Xinjiang (ouest de la Chine) (photo d’archive)

Depuis l’année dernière, l’administration de M. Trump a imposé des sanctions à de nombreux responsables et entreprises pour leurs activités à Taiwan, au Tibet, à Hong Kong et dans la mer de Chine méridionale.

Samedi, M. Pompeo a levé les restrictions sur les contacts diplomatiques américains avec les responsables taïwanais, provoquant une sévère réprimande de la Chine, qui considère l’île comme une province renégate.

Il y a cinq jours, l’administration a annoncé qu’elle arrêterait les importations de coton et de tomates en provenance du Xinjiang, les responsables des douanes et de la protection des frontières déclarant qu’ils bloqueraient les produits de là-bas soupçonnés d’être produits par le travail forcé.

Le Xinjiang est un important fournisseur mondial de coton, la commande pourrait donc avoir des effets importants sur le commerce international.

L’administration Trump a déjà bloqué les importations d’entreprises individuelles liées au travail forcé dans la région, et les États-Unis ont imposé des sanctions aux responsables du Parti communiste jouant un rôle de premier plan dans la campagne.

La Chine a emprisonné plus d’un million de personnes, y compris des musulmans ouïghours et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans, dans un vaste réseau de camps de concentration, selon des responsables américains et des groupes de défense des droits humains.

Des personnes ont été soumises à la torture, à la stérilisation et à l’endoctrinement politique en plus du travail forcé dans le cadre d’une campagne d’assimilation dans une région dont les habitants sont ethniquement et culturellement distincts de la majorité chinoise Han.

La Chine a nié toutes les accusations. La Chine affirme que sa politique au Xinjiang vise uniquement à promouvoir le développement économique et social de la région et à éradiquer le radicalisme. Il rejette également les critiques sur ce qu’il considère comme ses affaires internes.

Reportage supplémentaire par Associated Press.