Dimanche après-midi, les Browns de Cleveland se sont rendus à la ronde divisionnaire de l’AFC pour la première fois depuis 1994. Les fans de la franchise de longue date ont exprimé leur optimisme quant à la bataille avec les Chiefs de Kansas City, y compris une superstar de la WWE. Mike “The Miz” Mizanin, star de Miz & Mrs., faisait partie de ceux qui encourageaient les Browns. Il a publié une photo qui le montrait vêtu d’un équipement de Cleveland pendant que lui et ses enfants applaudissaient leur franchise préférée.

Lorsque les fans de catch ont vu The Miz bercer sa marchandise Browns, ils ont répondu avec un mélange de soutien et de critique. Certains ont dit qu’ils voulaient que Cleveland batte les Chiefs et atteigne le match de championnat de l’AFC. D’autres n’étaient pas d’accord et ont déclaré qu’ils souhaitaient que différentes équipes réussissent. Les commentaires continuent alors que The Miz s’installe pour un long après-midi de football.

J’ai décidé de revendiquer les @Browns comme mon équipe de football officielle. En tant qu’Anglais, je n’ai aucune idée de ce pour quoi je me laisse aller mais si le Miz est fan, alors je suis à bord – Jase (@JaseTheWolf) 17 janvier 2021

Dang it! Il est si difficile de détester votre caractère de talon quand vous semblez si cool et terre à terre. J’espère que les Browns gagneront pour toi! – William Varner (@ LilMan1017) 17 janvier 2021

Je veux que les bruns gagnent aussi, mais je vois juste que c’est Chiefs vs Packers. Bol State Farm. Je sais que c’est une théorie du complot mais ouais – Josh (@ViperTheShowOff) 17 janvier 2021

Aller au Super Bowl vs Tampa Bay – Micah Lanning (@ mlann89) 17 janvier 2021

Je dois admettre qu’un championnat de conférence Browns / Bills me semble plutôt bien, faites-le – Michael Jones (@ xboxfan1987) 17 janvier 2021

Désolé mais les chefs prennent cela assez facilement. – Chris Holt (@ Jayhawker1974) 17 janvier 2021

J’adorerais que vous gagniez tous, alors vous devez venir à Buffalo et vous faire hurler lol – Triangulo De La Muerte (@BillsMafiaSTF) 17 janvier 2021

Monroe vous ressemble ici ❤️ – Brainy Swole❤️♍🌸 🤫📚 (@ ThursdayNext121) 17 janvier 2021

