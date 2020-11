– Un représentant de Tyson dit à TMZ Sports … le boxeur n’a utilisé le Whizzinator qu’une fois quand il avait la vingtaine. Ce n’était pas quelque chose qu’il faisait régulièrement.

Comment Mike Tyson maintenir un style de vie de rock star et encore réussir tous ses tests de dépistage?!

FAKE DONG !!!

La légende de la boxe a expliqué en profondeur comment il avait pu tromper le système sur son podcast “Hotboxin ‘” cette semaine … admettant qu’il avait utilisé un appareil appelé “Whizzinator” pour passer ses tests.

Le “Whizzinator” est essentiellement un pénis prothétique avec un sac intégré pour stocker le pipi de quelqu’un d’autre. Les gens ont essayé d’utiliser l’appareil pendant des années pour tromper les testeurs de drogue en personne … y compris Tyson.

«C’était génial, mec», a déclaré Tyson lors d’une conversation avec Jeff Novitzky, Vice-président de la santé et de la performance des athlètes de l’UFC.

“J’y ai mis l’urine de mon bébé.”

Alors, pourquoi le gars avait-il besoin de fausse pisse ?? Tyson a fait beaucoup de drogues.

La légende de la boxe de 54 ans a déclaré qu’il ne toucherait JAMAIS aux PED, mais il a été ouvert à propos de sa consommation de cocaïne et d’herbe tout au long de sa carrière … et au lieu de se débarrasser du sucre booger, le mec a opté pour la voie du pénis prothétique .

Mais, le faux shlong n’était pas infaillible – Tyson dit qu’il y a eu des appels rapprochés en cours de route.

“Une fois, j’utilisais celui de ma femme [urine] et ma femme m’a dit: ‘Bébé, tu ferais mieux de ne pas espérer qu’elle revienne enceinte ou quelque chose du genre.’ Et j’ai dit, ‘non, donc on ne t’utilisera plus, on va utiliser l’enfant.’ “

“Parce que j’ai eu peur que la pisse revienne enceinte.”

Novitsky – qui supervise le programme de dépistage de drogues de l’UFC – a dit à Tyson qu’il pensait que c’était déjà arrivé !!

“Un homme a fourni un échantillon d’urine et il est revenu et ils ont dit ‘Monsieur, vous êtes enceinte. Soit vous êtes enceinte, soit c’est l’urine de quelqu’un d’autre!'”

Novitzky a également expliqué à quel point les tests d’urine sont un travail très proche et personnel – où le testeur doit réellement surveiller l’athlète en train de fournir l’échantillon.

En d’autres termes, si vous utilisez un “Whizzinator”, il doit correspondre à la couleur de peau de l’utilisateur. Ainsi, Jeff a demandé à Mike si son “génie” ressemblait réellement à son vrai pénis.

“Ouais, bon sang ouais, j’en avais une brune,” dit Tyson.

Tyson n’est pas le premier athlète à utiliser l’appareil – ancien porteur de ballon de la NFL Onterrio Smith a été arrêté avec le “Whiz” en 2005.

Et des années plus tard, la fausse saucisse de Smith a frappé le bloc des enchères – où il s’est vendu 750 $!

Donc, si Mike peut retrouver son ancien appareil … il pourrait peut-être gagner de l’argent!

Publié à l’origine – 8h50 PT