Nous avons un spectacle remarquable sur nos mains à bien des égards ce soir alors que deux légendes américaines à la retraite s’affrontent à leur retour sur le ring.

Le dernier combat professionnel de ‘Iron’ Mike a eu lieu il y a 15 ans, lorsqu’il a été étonnamment battu par l’Irlandais Kevin McBride, une défaite qui a vu l’ancien champion du monde des poids lourds incontesté raccrocher ses gants.

Pendant ce temps, Jones, qui à 51 ans a trois ans de moins que son adversaire, était champion du monde à quatre poids et n’a pris sa retraite qu’en 2018 après une carrière de 75 combats.

Mike Tyson vs Roy Jones JrBadou Jack vs Blake McKernanJamaine Ortiz vs Sulaiman SegawaIrvin Gonzalez vs Edward VasquezJoe Cusumano vs Nick JonesJake Paul vs Nate RobinsonViddal Riley vs Rashad Coulter

Tyson vs Jones date et lieu

Tyson vs Jones Jr a lieu ce soir (samedi 28 novembre 2020) au Staples Center de Los Angeles, Californie.

Points clés

Heure de début de l’événement principal: 4h du matin environLieu: Staples Center, Los Angeles, États-UnisLes règles: Les KO sont-ils autorisés?Chaîne TV: BT Sport Box Office 2Prédiction: Jones Jr. sur les points

Mises à jour en direct

Comment regarder le combat de ce soir

Au Royaume-Uni, Tyson vs Jones Jr est diffusé exclusivement en direct sur BT Sport Box Office 2 – au coût de 19,95 £ – et suivra la confrontation des poids lourds britanniques entre Daniel Dubois et Joe Joyce à Londres.

La couverture commencera à 1h du matin GMT dimanche matin, avec les fans de combat britanniques à une heure de début vers 4h du matin pour l’événement principal.

Bonjour et bienvenue à la couverture en direct de Standard Sport de Mike Tyson vs Roy Jones Jr. du Staples Center de Los Angeles.

En plus de l’événement principal, nous avons également une sous-carte bien remplie, y compris le combat entre YouTuber Jake Paul et l’ancienne star de la NBA Nate Robinson.