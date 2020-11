Mike Tyson a fait tout ce qu’il pouvait pour concourir en boxe. La légende de la boxe de 54 ans a expliqué comment il passerait des tests de dépistage de drogues sur son podcast Hotboxin ‘avec Mike Tyson. Il a révélé qu’il utilisait parfois une prothèse de pénis pendant les tests qui comprenaient l’urine de son bébé.

«J’y ai mis l’urine de mon bébé. Et parfois, une fois, j’utilisais celle de ma femme [urine] et ma femme était comme ‘Bébé tu ferais mieux de ne pas espérer qu’elle revienne enceinte ou quelque chose du genre’ “, a déclaré Tyson à Jeff Novitzky, vice-président de l’UFC pour la santé et la performance des athlètes, comme rapporté par PEOPLE.” Et j’ai dit: ‘Non, alors nous Je ne t’utiliserai plus, nous allons utiliser l’enfant. Parce que j’ai eu peur que la p— ne revienne enceinte. … C’est ce dont j’avais peur. “

Tyson n’a pas précisé de quelle femme ou quel enfant il parlait. De 1988 à 1989, Tyson était marié à Robin Givens. Il a également été marié à Monica Turner de 1997 à 2003. Actuellement, Tyson est marié à Lkiha Spicer. L’ancien champion des poids lourds a annoncé cela quelques semaines seulement avant son combat contre Roy Jones Jr.Le combat devait initialement avoir lieu en septembre, mais a été repoussé car les organisateurs de l’événement avaient besoin de plus de temps pour conclure des accords télévisés internationaux.

En été, Tyson a révélé pourquoi il cherchait à revenir sur le ring. “C’est parce que je peux le faire. Et je crois que les autres pensent qu’ils peuvent le faire aussi”, a déclaré Tyson. Il a également souligné que ce n’est pas parce qu’il a 54 ans que “nous devons commencer une nouvelle carrière et que nos vies sont totalement terminées”. La dernière fois, Tyson était dans un ring, c’était en 2005 quand il a perdu contre Kevin McBride. La dernière victoire de Tyson remonte à 2003 lorsqu’il a battu Clifford Etienne par KO au premier tour.

Jones, 51 ans, n’a pas participé à un match de boxe depuis 2018 lorsqu’il a battu Scott Sigmond par décision unanime. Il a remporté ses quatre derniers matchs de boxe et a un dossier de 66-9. “Nous avons toujours voulu le voir, mais je l’aurais préféré à l’époque”, a déclaré Jones. “Tyson est encore un sacré spécimen. Encore un problème à régler. Mais en même temps, la vie c’est la vie, tu ne vis qu’une seule fois. Tu veux savoir à quoi ça ressemble, tu vas là-dedans et tu vois. Tu dois encore le voir. “