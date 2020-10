Lire le contenu vidéo



Mike Tyson et Roy Jones Jr. disent qu’ils sont tous les deux sur la même longueur d’onde à propos de leur prochain combat “d’exposition” – ce n’est pas un jeu, ils vont chercher du sang.

Les deux légendes de la boxe viennent de s’adresser aux médias pour leur grand combat le 28 novembre au Staples Center de Los Angeles (disponible via PPV sur Triller) et ont applaudi à la suggestion que ce serait un spectacle amical.

“Nous avons Mike Tyson et Roy Jones Jr. – et je viens me battre”, a déclaré Tyson jeudi … “J’espère [Roy is] venir se battre et c’est tout ce que vous devez savoir. “

Le problème est que le chef de la Commission des sports de l’État de Californie a déclaré que les gars allaient FACILEMENT les uns sur les autres et ne feraient pas de chasse aux têtes.

Voici ce que le directeur exécutif du CSAC Andy Foster Raconté Yahoo Sports – “Ce n’est pas une situation où ils vont là-bas pour essayer de se prendre la tête. Ils vont juste être là-bas en train de se déplacer sur le ring et de laisser les fans voir ces légendes.”

Jeudi, Roy a assuré aux médias que ce n’était tout simplement pas le cas.

“Le dernier gars qui a fait une exposition avec Mike a été abandonné au 1er tour. Et si vous ne le savez pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous”, a déclaré Roy.

Roy faisait référence à l’exposition de 2006 de Mike avec un ancien boxeur poids lourd Ponceuses Corey “T-Rex”. Tyson plaisantait clairement et n’essayait pas de tuer le gars.

Cette fois, Roy dit que le combat sera compétitif.

“Qui monte sur le ring avec le grand et légendaire Mike Tyson et pense: ‘Oh, c’est une exposition?! Des gants de 12 onces, pas de couvre-chef? Vraiment? C’est une exposition? Allez, bruh. Soyez pour de vrai.”

Mike dit qu’il a été s’entraîner comme un maniaque – ouais, nous avons vu les vidéos – et il retrouve sa mentalité de tueur.

En fait, Mike dit qu’il ne reste pas avec sa famille pour le moment parce que “il n’y a aucun moyen de vivre avec moi. Ils me chasseraient de la maison”.