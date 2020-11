Le duo américain à la retraite devrait s’affronter à Los Angeles dans un spectacle très attendu – bien qu’un peu bizarre – qui devait initialement avoir lieu en septembre, avant d’être retardé.

Cela fait 15 ans que l’ancien champion du monde incontesté des poids lourds Tyson, 54 ans, l’a appelé à démissionner lors d’une défaite choc contre l’Irlandais Kevin McBride en 2005.

Pendant ce temps, Jones, 51 ans – un ancien champion du monde de quatre poids qui reste le seul boxeur à avoir remporté un titre mondial des poids lourds après avoir commencé sa carrière chez les poids moyens légers – n’a marqué le temps que sur sa carrière de 29 ans et 75 combats. en 2018, après une victoire d’adieu sur Scott Sigmon dans sa ville natale de Pensacola, en Floride.

Les deux hommes porteront des gants plus lourds de 12 onces, mais pas de protection de la tête pendant les rondes de deux minutes chacune, alors qu’il n’y aura pas non plus de juges au bord du ring.

Il a été suggéré que le combat d’exhibition – qui fait partie de la nouvelle entreprise de Tyson Legends Only League – ressemblerait probablement plus à un combat qu’à un combat de compétition réel, avec des affirmations selon lesquelles aucun des boxeurs ne sera autorisé à aller pour le KO.



Roy Jones Jr a pris sa retraite de la boxe en 2018, à l’âge de 49 ans

/ . pour HBO

Le concours sera arbitré par l’expérimenté Ray Corona et devrait être interrompu si Tyson ou Jones Jr est coupé.

Le gagnant recevra une ‘Frontline Battle Belt’ spéciale, spécialement créée par le WBC pour son occasion.

Carte de combat complet Tyson vs Jones

La sous-carte de cet événement inhabituel présente l’ancien champion du monde à deux poids Badou Jack, tandis que la star de YouTube Jake Paul revient sur le ring pour son deuxième combat professionnel – cette fois contre l’ancien gardien de la NBA Nate Robinson.

Mike Tyson vs Roy Jones JrBadou Jack vs Blake McKernanJamaine Ortiz vs Sulaiman SegawaIrvin Gonzalez vs Edward VasquezJoe Cusumano vs Nick JonesJake Paul vs Nate Robinson Viddal Riley vs Rashad Coulter

Tyson vs Jones date et lieu

Tyson vs Jones Jr aura lieu le samedi 28 novembre 2020 au Staples Center de Los Angeles, Californie.

Comment regarder: chaîne de télévision, diffusion en direct et heure de début au Royaume-Uni

La couverture commencera à 1h du matin GMT dimanche matin, avec les fans de combat britanniques à une heure de début vers 5h du matin pour l’événement principal.



L’événement aura lieu à huis clos au Staples Center de Los Angeles, Californie

/ .

Il n’y a pas de billets disponibles pour cet événement, qui se tient à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Tyson et Jones Jr devraient gagner un montant initial de 10 millions de dollars (7,5 millions de livres sterling) chacun à partir du combat, ce qui pourrait augmenter considérablement s’il s’avère être le succès de la télévision à la carte que beaucoup prévoient.

Tyson s’était engagé à faire don de sa bourse à une œuvre de bienfaisance.

Prédiction Tyson vs Jones

Tyson ayant pris sa retraite depuis longtemps et suggérant que ce ne sera rien de plus qu’un espar glorifié, il est difficile de faire une prédiction définitive.

«Iron Mike» a semblé dans un état effrayant dans les vidéos d’entraînement publiées en ligne, alors qu’il bénéficie d’un avantage de taille évident.



La carrière de boxeur de Tyson s’est terminée par une célèbre défaite contre Kevin McBride

/ .

Si les deux hommes sont autorisés à lâcher correctement leurs mains et qu’il se remet rapidement dans le mouvement, il n’est pas trop difficile de prévoir que Tyson force un arrêt.

Cependant, Jones Jr a l’expérience beaucoup plus récente sur le ring et je peux le voir avoir le meilleur d’un spectacle étrange qui laissera les fans s’attendre à des feux d’artifice profondément déçus.

Cotes des paris Tyson vs Jones (sous réserve de modifications)

Tyson gagne: 4 / 6Jones Jr gagne: 2 / 1Tirage: 17/2

