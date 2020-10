Mike Tyson s’entraîne actuellement pour un prochain match de boxe, mais il sort également de la nouvelle musique. Il s’est associé au groupe Tiki Lau, basé à Los Angeles, pour sortir un nouvel air EDM (Electronic Dance Music). Il n’a pas joué avec le titre, l’appelant simplement “Mike Tyson”.

«Je suis Mike Tyson», dit le boxeur dans la chanson EDM. «J’ai été le plus fou, j’ai été le plus fou, j’ai été le combattant scandaleux, vicieux, le plus destructeur. Je suis Mike Tyson. Un seigneur de guerre international qui vous dépouillera le cœur … et devine quoi ?? Je suis MIKE TYSON !!! ” Pendant que la musique joue, des clips animés montrent Tyson portant un équipement de plongée et des gants de boxe alors qu’il se prépare à combattre un requin musclé.

Les combats animés se poursuivent alors que Tyson affronte d’autres créatures marines. Il réussit à chaque bataille, au point qu’il lance l’un de ses ennemis dans l’espace. Tyson se détend alors dans la piscine tandis que les mots «Je suis Mike Tyson» continuent de se répéter.

Le but de la chanson n’est pas clair – autre que le divertissement – mais TMZ a une théorie. Le point de vente a entendu des rumeurs selon lesquelles Tyson utiliserait réellement la piste EDM comme chanson de sortie avant son match de boxe. “Mike Tyson” jouera sur les haut-parleurs, puis il affrontera Roy Jones Jr.

La bataille à venir entre Tyson et Jones était initialement prévue pour septembre, mais elle s’est finalement déplacée vers la fin novembre. Les deux hommes s’affronteront le 28 novembre au Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie. Le match sera un événement à la carte qui offrira aux plus jeunes un aperçu des capacités de Tyson sur le ring de boxe.

“C’est parce que je peux le faire. Et je crois que les autres pensent qu’ils peuvent le faire aussi”, a déclaré Tyson à propos de sa décision de prendre part au combat lors d’une apparition sur ESPN. Il a expliqué qu’il n’avait jamais vraiment pris de coups de poing au cours de sa carrière. “Après le dernier combat que j’ai eu, je suis parti et j’ai vécu ma vie, et j’ai vécu des expériences, et maintenant je suis de retour ici.”

Tyson n’est pas entré sur le ring pour un match professionnel depuis 2005. Cependant, il a taquiné son retour sur les médias sociaux pendant des mois, montrant qu’il a toujours une vitesse et une puissance considérables. Les vidéos ont stupéfié les fans et suscité l’enthousiasme pour un match potentiel. En fait, les promoteurs ont offert à Tyson un contrat de 20 millions de dollars pour se battre dans le championnat de combat Bare Knuckle et 1 million de dollars pour combattre les stars australiennes du rugby.