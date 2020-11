Après tout le divertissement de la colère de Joe Joyce contre Daniel Dubois, nous avons eu un spectacle remarquable à bien des égards ce soir alors que deux légendes de la boxe américaine à la retraite se sont affrontées lors de leur retour sur le ring dans un concours d’exhibition divertissant en huit tours.

Le dernier combat professionnel de ‘Iron’ Mike a eu lieu il y a 15 ans, lorsqu’il a été étonnamment battu par l’Irlandais Kevin McBride – une défaite qui a vu l’ancien champion du monde des poids lourds incontesté raccrocher ses gants.

Pendant ce temps, Jones Jr, qui à 51 ans a trois ans de moins que son adversaire, était champion du monde à quatre poids et n’a pris sa retraite qu’en 2018 après une carrière de 75 combats.

Aucun des deux hommes ne s’est déshonoré lors d’une bataille très regardable qui a duré la distance avant d’être déclaré nul par un trio d’anciens champions WBC à Christy Martin, Vinny Pazienza et Chad Dawson.

La star de YouTube Jake Paul a décimé l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson dans l’acte de soutien en chef de la nuit, tandis que l’ancien champion du monde à deux poids Badou Jack a dominé Blake McKernan.

Il y avait aussi des victoires impressionnantes pour Jamaine Ortiz et Edward Vazquez lors de la sous-carte de samedi.

Mike Tyson dessine Roy Jones JrBadou Jack bat Blake McKernanJamaine Ortiz bat Sulaiman SegawaEdward Vazquez bat Irvin Gonzalez JrJake Paul bat Nate Robinson

Jones Jr rend hommage à Kobe Bryant

Le combat, bien sûr, a eu lieu au Staples Center – domicile des LA Lakers et scène où le grand Kobe Bryant a ravi des millions de personnes. Ici, Roy Jones Jr rend un hommage émouvant…

Tyson réagit pour dessiner

Voici les conséquences immédiates du combat …

Jones Jr rend hommage à Kobe

Combattant dans l’arène où Kobe Bryant a joué la majeure partie de sa carrière de 20 ans dans la NBA, Jones Jr a rendu hommage à l’icône du basket-ball décédée tragiquement avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, en janvier. .

Il portait des gants en violet et or des Los Angeles Lakers qui étaient ornés de photos de Bryant et des anciens numéros de maillot de ce dernier – 8 et 24 – sur chaque main.

“Ma contribution à Kobe Bryant”, a déclaré Jones Jr en présentant ses gants dans son entretien d’après-combat.

“Oui monsieur (dans son immeuble). J’ai dû rendre hommage à Kobe parce qu’il était mon dernier plus grand.

«Michael Jordan sera toujours mon favori n ° 1, mais Kobe et [Allen] Iverson est juste après deuxième et troisième, et LeBron [James]. »

Paul: Je vais assommer McGregor

Jake Paul a de nouveau déclaré son intention de rencontrer – et de vaincre complètement – Conor McGregor après son KO dévastateur de Nate Robinson plus tôt.

“Je m’entraîne le cul depuis un an. Je prends ça au sérieux”, a déclaré Paul à Triller, avant de révéler qu’il était entré dans le combat de samedi en soignant un nez cassé après une chute en méditant qui l’a laissé incapable de s’entraîner. jusqu’à trois jours avant.

«Il y a une longue liste d’adversaires que je veux – Conor McGregor, Dillon Danis, je vais les assommer tous les deux.

«Il y a mon frère, il y a KSI sur la ligne, Austin McBroom. Je veux être dans ce sport depuis longtemps et j’en suis amoureux, alors pourquoi pas? »

Tyson: Je ne suis pas un géant … je suis un débutant!

Un moment amusant lors de l’interview d’après-combat où on a demandé à Jones Jr s’il craignait de se blesser un jour.

Rapide comme un éclair, Tyson intervint: «Je ne me suis pas battu depuis 20 ans, il a arrêté de se battre il y a seulement trois ans.

«Personne ne se soucie de mon cul. Je ne me suis pas battu depuis 15 ans, il a arrêté de se battre il y a des années et tout le monde s’est inquiété pour son cul.

«Je n’ai pas fait ça depuis 15 ou 16 ans. Je ne suis pas un géant, je suis un débutant!

Alors que Tyson – qui a dit qu’il ferait don de son grand sac à main de combat à une œuvre de charité – souhaite une autre exposition, il n’est pas intéressé par la recherche d’une licence pour le faire pour de vrai.

“Non, parce que c’est plus grand que de se battre pour gagner un championnat”, a-t-il déclaré. «Nous sommes des humanitaires, nous aidons les gens.

«C’est plus gros. Je suis dans ça maintenant.

«Nous devons recommencer», a ajouté Jones Jr. «Tout le monde aime Mike, j’aime Mike aussi.

«Je vais parler à ma famille, voir ce qu’ils en pensent. S’ils pensaient avoir apprécié ce qu’ils ont vu, alors si nous voulons le refaire, nous reviendrons et le referons.

Tyson est ravi d’aller loin

«J’étais très heureux d’être ici et malgré ce que tout le monde dit, j’étais si heureux de passer à huit manches», a poursuivi Tyson.

«Parce que tout le monde sait que je peux assommer quelqu’un et que tout le monde sait que je peux faire huit tours, 10 tours et c’est ce pour quoi je suis plus reconnaissant maintenant qu’autre chose.

«Vous devez être capable de tenir la distance. C’est se battre.

«Parfois, ces deux minutes ressemblaient à trois minutes», a déclaré Tyson, évaluant sa propre performance.

«Je suis juste heureux d’avoir compris cela et de continuer à aller plus loin.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il recommencerait, Tyson a répondu: «Absolument. Il (Jones Jr) sera également sur la carte.

Jones Jr a poursuivi: “Les coups de corps ont définitivement fait des ravages. Les coups de corps sont ce qui vous fatigue, tous les combattants le savent.

«Je pensais que j’avais un pack de six qui allait bien, mais je suppose que j’ai besoin d’un pack de 12 parce qu’un six n’y arrive pas.»

Tyson intervint: «Vous l’avez pris, vous êtes revenu comme rien. Je savais que je t’avais frappé avec un bon coup, tu l’as pris. Je respecte ça.”