ikel Arteta pense qu’Arsenal se dirige vers le «moment crucial» de sa saison alors qu’il tente désespérément de changer les choses à l’Emirates Stadium.

Manchester City les a battus 4-1 à domicile en quarts de finale de la Coupe Carabao et Arsenal n’a plus remporté de match dans une compétition nationale depuis le 1er novembre.

Arteta sait qu’il doit inverser les résultats et il fait maintenant face à une série de trois matches de championnat en huit jours.

Arsenal, qui occupe actuellement la 15e place du classement et n’est qu’à quatre points au-dessus des places de relégation, accueille Chelsea le lendemain de Noël avant de se rendre à Brighton puis à West Brom.

«Les choses doivent changer», a déclaré Arteta. «C’est un moment crucial pour nous dans la saison et nous devons le faire cette semaine.

«Évidemment, les deux buts que nous avons concédés [against Manchester City] mettre le jeu dans une situation vraiment difficile. Le premier était vraiment doux au début du match.

«Cela nous donne évidemment le pire scénario possible dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, un vrai test.

«L’équipe a très bien réagi et après cela, nous avons continué d’essayer, nous avons marqué un très bon but. Nous avons commencé à être au top pendant 25 minutes après cela, je pense que nous étions la meilleure équipe. Puis dans le meilleur moment du match, nous concédons un autre but mou.

«Après cela, nous avons continué à essayer, nous avons eu une très bonne situation pour passer complètement au but avec Lacazette mais nous avons raté la passe et au compteur ils ont marqué un but hors-jeu. Après 3-1, je pense que le match était terminé.

«Je ressens vraiment pour les joueurs, et évidemment pour nos fans, car il se passe quelque chose à chaque match pour différentes raisons. Mais nous avons besoin de résultats.