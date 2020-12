Le Brésilien a reçu ses ordres de marche juste après l’heure après avoir décroché son deuxième carton jaune en l’espace de quatre minutes.

Les Gunners se sont accrochés pour réclamer un point, mais Arteta a ensuite déploré son équipe de passer à nouveau à 10 hommes – après avoir également fait expulser Granit Xhaka lors de la défaite 1-0 contre Burnley dimanche.

“Le fait que nous ayons joué 35 minutes avec 10 hommes, nous devons prendre le point”, a déclaré Arteta.

«Nous avons fait preuve de résilience et de caractère pour rester si longtemps face à une équipe vraiment dangereuse.

en relation

«Mais en même temps, nous sommes déçus car nous sommes revenus après avoir concédé le but, nous avons montré à quel point nous le voulions, nous avons créé des situations et après la mi-temps, nous avons corrigé quelques choses.

«Nous sommes revenus très forts dans le match, nous avons marqué un bon but, et quand nous avons eu le meilleur moment, nous nous sommes tiré une balle dans le pied.

«Cela rend évidemment les choses un peu plus difficiles.»

Le carton rouge de Gabriel était le deuxième d’Arsenal en quatre jours, alors qu’ils en avaient également un le mois dernier lors du tirage au sort à Leeds lorsque Nicolas Pepe a été expulsé.

En effet, depuis le premier match de Premier League d’Arteta en charge le lendemain de Noël 2019, Arsenal a reçu sept cartons rouges – quatre de plus que toute autre équipe de haut niveau au cours de la même période.

Et Arteta a déclaré: «Il est très difficile de concourir dans cette Ligue quand on joue une si longue période avec 10 hommes.

«Cela rend les choses plus difficiles et compliquées, mais je pense que les garçons le défendent et ils ont à nouveau montré beaucoup de caractère et de résilience.

«Ils n’ont jamais abandonné et après 1-0, j’étais inquiet, car après ce moment, vous pouvez commencer à voir des joueurs se cacher. Mais ils ont fait complètement le contraire.