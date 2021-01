Lampard est sous pression à Stamford Bridge après une mauvaise forme qui a laissé les Bleus au huitième rang de la Premier League.

Chelsea n’a remporté que deux de ses huit derniers matches de Premier League et affronte désormais une série de matches cruciaux contre les Wolves, Burnley et Tottenham.

Arteta, cependant, est sorti et a soutenu son collègue entraîneur et a exhorté Chelsea à donner à Lampard le temps de changer les choses.

“Je connais Frank depuis quelques années et j’ai passé du temps avec lui et j’aimerais que le club le soutienne et lui donne une chance”, a-t-il déclaré.

en relation

«Il a une énorme expérience en tant que joueur, il est une icône là-bas. Il a fait de très bonnes choses. Vous avez besoin de temps, et ce que nous n’avons pas eu cette année civile, c’est le temps de travailler sur quoi que ce soit. »

Arteta était lui-même sous pression plus tôt cette saison après la chute de la forme d’Arsenal en novembre et décembre.

L’Espagnol a réussi à changer les choses – avec, ironiquement, une victoire sur Chelsea le lendemain de Noël – et il a stabilisé le navire.

Arteta a remercié la hiérarchie d’Arsenal pour son soutien pendant cette période difficile, mais a admis que ce n’est pas toujours le cas dans d’autres clubs.

«Je ne peux parler que de ce que j’ai vécu. Ce que j’ai vécu, c’était un soutien total dans les moments difficiles », a déclaré Arteta.

en relation

«Le travail que vous faites dans les coulisses, les méthodes que vous appliquez, les valeurs que vous essayez de restaurer au club et le style que vous essayez de mettre en œuvre nécessitent le soutien des résultats.

«Heureusement, s’ils voient ce que vous essayez de faire, ils auront des récompenses à l’avenir, et ils sont un peu patients, la plupart du temps, cela est payant. Si tout le monde est convaincu, nous faisons les choses de la bonne manière.

«Je parle avec beaucoup de managers et certains d’entre eux sont dans le jeu depuis plus de 30 ans et ils disent qu’ils n’ont jamais vécu quelque chose comme ça.

«C’est un nouveau jeu avec de nouvelles règles, il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas contrôler. C’est hors de notre contrôle dans bien des moments.

«Donc j’écoute beaucoup ça parce que nous avons tendance à nous mettre de plus en plus de pression et d’exigence, et c’est une ligue très étrange cette saison et vous pouvez le voir.