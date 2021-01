M

ikel Arteta a déclaré que ce sera à Mesut Ozil de décider s’il quittera Arsenal en janvier ou s’il verra les six derniers mois de son contrat au club.

Arsenal écoutera les offres pour un milieu de terrain de 350000 £ par semaine lorsque la fenêtre de transfert s’ouvre alors qu’Arteta commence le processus de réduction de son équipe gonflée.

Ozil a été lié à un transfert vers le géant turc Fenerbahce, mais l’ancien international allemand, 32 ans, a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter Arsenal tôt.

Sokratis et Shkodran Mustafi sont également libres de partir en janvier et Arteta dit que ce sera aux joueurs de décider de leur avenir.

Arteta a rejeté l’idée qu’Arsenal pourrait chercher à résilier le contrat d’Ozil plus tôt et a déclaré: «Vous pouvez simplement essayer d’être ouvert avec les joueurs, leur dire vos intentions et le rôle qu’ils jouent dans l’équipe, et pourquoi.

«À la fin, ils ont le droit de prendre la décision dans leur vie parce qu’ils ont un contrat ici. Certains aimeraient déménager parce qu’ils ne jouent pas et certains aimeraient rester. En fin de compte, nous ne pouvons pas décider.

