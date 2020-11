je

f Donald Trump nous a montré qu’une semaine est une longue période en politique, puis Arsenal a montré à quel point c’est aussi un âge dans le football.

Villa mérite le mérite d’une performance impressionnante qui a montré que sa victoire 7-2 sur Liverpool le mois dernier n’était pas un hasard. Mais, en réalité, un affichage offensif inspiré par Jack Grealish, Ollie Watkins et Ross Barkley ne faisait que souligner à quel point Arsenal était édenté.

Ils n’ont réussi à marquer que neuf buts en huit matchs de Premier League – leur pire bilan à ce stade depuis le début du siècle – et la défaite de Villa a laissé Arteta avec beaucoup de réflexion sur la trêve internationale alors qu’il tente de résoudre celui de son équipe. crise créative.

en relation

Eh bien, le débat est là maintenant et les luttes d’Alexandre Lacazette dans le rôle central ne font que renforcer les appels à Aubameyang pour y jouer. Willian, qui a largement joué à droite, n’a pas non plus été à la hauteur du battage médiatique qu’il a créé le week-end d’ouverture en jouant contre Fulham.

C’était peut-être le contraste avec la nature non-conformiste de Grealish dimanche, mais l’attaque d’Arsenal semble trop rigide et structurée en ce moment. Arteta a à juste titre mérité des éloges pour l’organisation de la défense de l’équipe, mais à l’avenir, il semble que les chaînes doivent être desserrées. Ou, comme le disait Arsène Wenger, ils doivent retirer le frein à main.

Comment cela est réalisé est le défi pour Arteta, mais il y a eu un moment plus tôt cette saison où nous avons été témoins d’une solution possible. C’était contre Sheffield United – quand Arsenal a marqué pour la dernière fois un but en jeu ouvert en Premier League – alors qu’ils se détachaient en poursuivant le match.

Transferts d’été d’Arsenal

Signé: Thomas Partey

46 M £ de l’Atletico Madrid

Milieu de terrain

Arsenal FC via .

Signé: Willian

Transfert gratuit, anciennement Chelsea

Vers l’avant

Arsenal FC via .

Signé (à nouveau): Dani Ceballos

Prêt, du Real Madrid

Milieu de terrain

Arsenal FC via .

Signé: Gabriel Magalhaes

26 millions de livres au départ de Lille

Défenseur

. via .

Signé: Runar Alex Runarsson

Dijon

Gardien de but

. via .

Cible: Houssem Aouar

Lyon

Milieu de terrain

. via .

Cible: Danilo Pereira

FC Porto (rejoint le PSG)

Milieu de terrain

. via .

Cible: Philippe Coutinho (prêt)

Barcelone

Milieu de terrain

Bongarts / .

Nouveau contrat: Aubameyang

Piscine via REUTERS

Vendu: Emi Martinez

Aston Villa, 20 M £

Arsenal FC via .

Vendu: Henrikh Mkhitaryan

Contrat résilié, rejoint Roma sur un accord permanent.

Arsenal FC via .

Prêt: Matteo Guendouzi

Hertha Berlin

Arsenal FC via .

Vente possible: Mesut Ozil

Arsenal FC via .

Arteta a déplacé l’équipe vers une formation 4-2-3-1, avec Aubameyang en tête, Bukayo Saka et Nicolas Pepe sur les ailes et Willian en n ° 10.

Cela n’a duré qu’une trentaine de minutes, mais pendant une brève période, nous avons vu le potentiel de cette attaque d’Arsenal si elle se poursuivait.

Aubameyang, Lacazette et Willian ont clairement le pedigree pour performer, alors qu’Arteta a montré au cours de ses 10 premiers mois de gestion qu’il est un entraîneur capable de résoudre les problèmes. L’Espagnol a branché la défense qui fuit d’Arsenal et c’est maintenant l’attaque qu’il doit s’attaquer.