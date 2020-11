UNE

Le patron du rsenal, Mikel Arteta, a avoué qu’il était lui aussi «fatigué» de la situation de William Saliba après que des rapports en France aient affirmé que le jeune se sentait comme ça et qu’il voulait désespérément être prêté.

Saliba, qui est revenu à Arsenal cet été après avoir passé la saison dernière en prêt à Saint-Etienne, n’a pas encore fait ses débuts pour les Gunners.

Arsenal estime que le joueur de 19 ans a besoin d’une autre année d’expérience après avoir eu sa campagne la saison dernière perturbée par une blessure et Covid-19 annulant la Ligue 1, mais ils ne l’ont pas prêté cet été.

En conséquence, Saliba s’entraîne simplement à Arsenal et des rapports en France plus tôt cette semaine affirmaient qu’il en avait marre.

Arteta comprend les frustrations de l’arrière central et a admis qu’il pourrait désormais être prêté en janvier.

«J’en ai assez de la situation car comme vous avez pu le constater, nous avons essayé de trouver un moyen ces derniers jours [of the transfer window] pour lui donner du football », a déclaré Arteta.

«J’ai expliqué qu’il avait besoin de cette année de transition lorsque nous avons décidé de l’acheter et de l’envoyer en prêt à Saint-Étienne, pour de nombreuses raisons qui ne se sont pas produites, il n’avait pas cette année de transition et il doit passer par là.

«Pour le moment, avec le nombre de défenseurs centraux que nous avons dans l’équipe, nous avons dû le laisser [Europa League] squad, ce qui est douloureux car nous avons des blessures et nous aurions pu l’utiliser, mais cela fait partie de ce métier.

“Je ne sais pas [if he will definitely go on loan in January], nous avons certainement essayé au cours des derniers jours du mercato de trouver le bon club et nous l’avons eu, mais en fin de compte, nous n’avons pas pu le faire.

«Nous allons revoir sa situation dans les prochaines semaines, nous asseoir avec lui également et voir quelle est la meilleure chose à faire. Mais cela dépendra aussi de lui et de la situation des autres joueurs.