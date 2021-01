M

ikel Arteta espère qu’Arsenal a appris d’avoir été contraint de résilier mutuellement le contrat de Mesut Ozil et que cela ne se reproduira plus.

Arsenal était heureux de lâcher la paire, aucun d’eux n’étant inscrit pour les équipes du club en Ligue Europa ou en Premier League cette saison.

Arteta, cependant, espère que la situation ne se reproduira pas et que les Gunners apprendront de ce qui s’est passé.

«Vous ne voulez pas retrouver cette position, c’est sûr», a-t-il déclaré. «Pas pour le joueur, pas pour le club.

«Mais cela se produit de plus en plus dans tous les clubs et cette situation que vous pouvez voir dans d’autres clubs se passe comme ça.

«Je pense que vous devez avoir cette communication ouverte, évidemment pour l’empêcher autant que possible et si elles se produisent, prenez simplement une décision et n’essayez pas de retarder une situation qui ne fonctionne pas plus longtemps.

«Parfois, c’est difficile car les contrats sont très proches et il faut les respecter pendant qu’on les signe et certains jours, il est difficile de voir comment les choses vont évoluer dans six mois.

«Il est donc parfois impossible de voir ce qui va se passer dans trois ans. Nous avons essayé de résoudre ces situations au début de l’été, pour essayer d’éviter ce que nous avions, mais parfois ce n’est pas possible aussi.

«Cette fenêtre de transfert et la précédente étaient vraiment compliquées et je devrais assumer que nous avons une responsabilité avec ces joueurs et que nous devons répondre à nos obligations. C’est ce que nous avons fait jusqu’au moment où nous avons trouvé une solution pour les deux parties.

Arsenal espère que ses efforts dans le traitement des contrats seront renforcés par la nomination de Richard Garlick, actuellement directeur du football de la Premier League, au poste de directeur des opérations de football.

Il deviendra membre de l’équipe de direction d’Arsenal et travaillera en étroite collaboration avec le directeur technique Edu, Arteta et le directeur de l’académie Per Mertesacker.

Ses responsabilités comprendront les opérations de football dans la première équipe et l’académie, la gestion des contrats des joueurs et les relations avec les instances dirigeantes du football.

“De toute évidence, beaucoup de choses se sont produites au niveau institutionnel au club et avec certains des grands décideurs également”, a déclaré Arteta.

«Nous essayons de créer une équipe vraiment forte avec différentes qualités qui, espérons-le, nous donneront plus de durabilité et de succès dans nos décisions.»