Les Gunners ont balayé leurs adversaires irlandais dans leur Ligue Europa jeudi, pour une victoire facile 3-0.

Arsenal se dirige vers Old Trafford après avoir perdu ses deux précédents matches de Premier League contre Manchester City et Leicester City.

Et demandé si les joueurs auraient pu jouer leur rôle dans ses plans après la victoire de jeudi sur Dundalk, Arteta a répondu: «Ouais, ils sont toujours dans le cadre pour jouer. Ce n’est pas si nous perdons ou gagnons, c’est ce qu’ils apportent à l’équipe.

«Comment ils s’entraînent, ce qu’ils montrent. Les résultats à la fin sont les conséquences de beaucoup de choses, mais individuellement, la façon dont ils font les choses détermine s’ils ont la possibilité de jouer ou non. »

Un autre joueur qui a eu la chance d’impressionner jeudi était l’attaquant Folarin Balogun, qui a fait ses débuts.

Le joueur de 19 ans en est à la dernière année de son contrat à Arsenal et il n’a pas encore accepté de nouvelles conditions.

Balogun a suscité l’intérêt de Brentford, Sheffield United et Southampton, mais Arteta dit qu’il peut avoir un avenir à Arsenal.

«C’est un joueur que j’aime vraiment», a déclaré Arteta. «Évidemment, j’ai eu cette situation un peu plus tard que ce que je souhaiterais, car je n’étais pas là quand tout a commencé à se développer.

«Mais c’est un joueur auquel j’aimerais donner des chances, c’est pourquoi il était dans l’équipe aujourd’hui. Je montre que nous comptons sur lui, nous croyons en lui et, s’il le veut, il va avoir un avenir au club.

La victoire d’Arsenal sur Dundalk les place en tête du groupe B et ils sont désormais en pole position, avec Molde, pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

«Nous avons rendu les choses faciles parce que nous étions très disciplinés, que nous l’avons pris au sérieux et que nous y étions depuis le début», a déclaré Arteta.

«Nous avons fait beaucoup de changements, donné des opportunités à d’autres joueurs et je pense qu’ils ont bien performé.

«Nous avons une grande équipe et je voulais donner des opportunités à tout le monde. Aujourd’hui, ils ont montré qu’ils étaient préparés quand j’en avais besoin et aujourd’hui, ils m’ont rendu la sélection plus difficile.

«Parfois, il s’agit de la qualité, parfois du plan tactique du match. Je suis très satisfait de la performance d’aujourd’hui.

«Après avoir perdu la façon dont nous avons perdu contre Leicester, c’était douloureux. Il nous a fallu quelques jours pour réagir, mais c’était bien de répondre tout de suite avec une victoire et maintenant nous allons à Old Trafford et essayons de gagner à nouveau.

