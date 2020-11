Arsenal n’a pas non plus réussi à marquer lors de ces matches et Arteta tient à ce que son équipe change les choses lorsqu’ils accueillent les Wolves dimanche.

«Après le résultat décevant que nous avons eu à domicile, enfin les deux derniers que nous avons eu à domicile, nous devons corriger cela», a-t-il déclaré.

«Nous devons faire des Emirats une forteresse. C’est une sensation complètement différente de jouer à domicile avec ou sans fans, ce n’est pas la même chose, mais c’est ce que nous avons en ce moment et nous avons besoin d’une victoire dimanche, c’est sûr.

Ce fut une histoire différente pour Arsenal en Ligue Europa, où ils ont remporté leurs quatre matchs jusqu’à présent.

Jeudi soir, ils ont remporté la dernière victoire en battant Molde 3-0 en Norvège pour s’assurer qu’ils finiront en tête du groupe B et se qualifieront pour les huitièmes de finale.

Arsenal a marqué 12 buts en quatre matches en Europe, mais en Premier League, ils n’en ont réussi que neuf en autant de matches.

Plus inquiétant encore, le dernier but d’Arsenal en jeu ouvert dans la Ligue a été le 4 octobre et Arteta sait que le problème doit être résolu.

Arsenal a connu des difficultés lors de son dernier match à domicile, perdant 3-0 contre Aston Villa

«Nous avons disputé tous les matchs à l’exception des 25 dernières minutes contre Aston Villa», a-t-il déclaré.

«Et à la fin, les cases définissent ce que nous faisons dans les jeux. Et il est vrai que dans la zone de l’opposition, nous n’avons pas été aussi impitoyables et résilients que nous le devons.

«Nous avons payé cela avec quelques résultats. En Ligue Europa, on se retrouve avec plus de fluidité et plus de créativité dans le dernier tiers, je dirais. [We have] plus: «Allons-y, et exprimons-nous».

«De toute évidence, l’adversaire [in the Premier League] ce n’est pas la même chose, mais c’est quelque chose à regarder.

«Nous essayons de les encourager (les joueurs) à jouer avec cette liberté. Nous avons beaucoup de rotations, certaines à cause de blessures, d’autres à cause de leurs performances.

«Nous avons joué de grosses équipes lors des neuf premiers matchs. C’est quelque chose que nous devons évidemment améliorer, et nous essayons de l’améliorer. »

